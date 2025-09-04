Investigación de fanáticos de los nuevos días

Tom Holanda revelado en un Entrevista con Ladbible Que se inmersa profunda en Internet para comprender lo que los fanáticos de Spider-Man Man querían ver en su última salida como el icónico singer web de Marvel, luego llevó a sus ideas de fanáticos directamente a los ejecutivos de estudio. Holanda está actualmente en producción en «Spider-Man: nuevo día«Que marca su séptima aparición en el Universo Cinemato de Marvel y su cuarta película independiente de Spider-Man.

«Lo que ha sido muy divertido de esta película más reciente es diseñar el traje y ser parte de ese proceso y comprender lo que queríamos intentar y lograr», dijo Holland sobre tener una mayor participación en el desarrollo de la película esta vez.

«He estado tamizando activamente a Internet y tratando de comprender mejor qué es lo que los fanáticos quieren de una película de ‘hombre de araña’, y esa ha sido mi fuerza impulsora en estas reuniones de lanzamiento», agregó. «Creo que los productores, a veces, estaban como malhumorados de mí, pero creo que es realmente importante, porque hacemos estas películas para [the fans]. «

La producción en «Spider-Man: Brand New Day» comenzó en Glasglow, Escocia este verano para mucha fanfarria, ya que Holanda fue vista filmando una acción vista en el lugar.

«Ayer, estaba en la cima de un tanque conduciendo por la calle principal en Glasgow, frente a miles de fanáticos, y fue increíble», dijo Holland recientemente AFP. «Era tan increíble, fue emocionante y estimulante, y se sentía fresco».

«Spider-Man: Brand New Day» está dirigido por Destin Daniel Cretton, quien anteriormente incursionó en el universo cinematográfico de Marvel con «Shang-chi y la leyenda de los diez anillos». Holanda se une a los veterinarios de Marvel, Jon Bernthal, como Punisher y Mark Ruffalo como Hulk, además de los jugadores de franquicias que regresan Zendaya y Jacob Batalon. Los nuevos miembros del elenco incluyen Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman.

«Spider-Man: Brand New Day» abrirá en los cines el 31 de julio desde Sony.