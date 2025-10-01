Inversión gigante de Rp1.2 billones en el este de Kalimantan, transmigración iftitah: la gente es una prioridad

Kaltim, Viva -South Corean Company, LX International, se comprometió oficialmente a invertir en inversiones por valor de Rp1.2 billones en el área de transmigración de Maloy-Kaliorang, Kalimantan del este.

El Ministerio de Transmigración de Indonesia garantiza que la presencia de capital extranjero no solo fomente el desarrollo económico, sino que también proporciona beneficios directos a la comunidad local.

Ministro de Transmigración (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara afirmó que la inversión debe estar orientada hacia el bienestar de las personas, según la dirección del presidente.

«Alhamdulillah, de los 3.800 trabajadores en el área de la transmigración de Maloy-Kaliorang, alrededor del 80 por ciento provino de la comunidad local. Esto es lo que esperamos, la gente sigue siendo una prioridad», dijo Iftitah en su declaración oficial, después de una reunión con representantes internacionales de LX en Osaka, Japón, lunes 29 de septiembre de 2025.

El potencial de SDA es la atracción de los inversores

Según Mentrans, el coraje de LX International Investing Large Capital se desencadenó por el potencial de abundantes recursos naturales de East Kalimantan, que van desde el aceite de palma hasta el carbón. Esta riqueza se considera capaz de ser la conducción motor para la economía regional al tiempo que crea nuevos empleos para la comunidad local.

Sin embargo, el gobierno no quiere que la inversión solo se oriente a las ganancias de la compañía. Iftitah enfatiza la existencia de tres principios principales en el uso de la tierra transmigración. Primero, el trabajo y los transmigrantes locales deben ser absorbidos de manera óptima.

En segundo lugar, empoderamiento de la comunidad para desarrollarse junto con la inclusión de la inversión. En tercer lugar, la existencia de un sistema de participación en las ganancias (participación en las ganancias) que no solo beneficia a la corporación, sino también a la comunidad y al estado a través de ingresos estatales no contados (PNBP).

Nuevo aeropuerto a través del esquema Bot

Además de la inversión de Corea del Sur, también hay inversores de Malasia que planean construir aeropuertos en el área de Maloy-Kaliorang. La construcción se lleva a cabo a través de un esquema Construir operar y transferir (Bot), con un requisito de tierra de 75 hectáreas para pista. Más tarde, después de que finalice el período operativo, el aeropuerto será entregado al gobierno indonesio.

Se espera que este plan abra más acceso al transporte, facilite la distribución logística y al mismo tiempo acelere el desarrollo de áreas de transmigración en un centro de crecimiento económico nuevo.

La estabilidad es la clave para la entrada de la inversión

El ministro Iftitah también enfatizó la importancia de crear un clima de inversión estable y lleno de certeza legal. Según él, el mundo de los negocios requiere confianza y garantías para atreverse a invertir en capital. Sin embargo, enfatizó que la presencia de inversores no debería sacrificar a la gente.

«Necesitamos inversores, pero no dejemos que la gente sea abandonada. El mundo de los negocios debe adoptar a los trabajadores locales para que su bienestar aumente», dijo.

Oficina de Facilitación del Proyecto (PFO) Disiapkan

Como paso concreto, el Ministerio de Transmigración se está preparando Oficina de facilitación del proyecto (PFO). Esta instalación será un centro de asistencia para inversores, así como un puente de comunicación con varios ministerios, como el Ministerio de Inversión, ESDM, Forestal, Comercio, en el extranjero.

Con la existencia de PFO, se espera que la coordinación funcione de manera más eficiente para que la inversión pueda realizarse más rápido sin barreras burocráticas complicadas.

«Nosotros, como regulador, nos aseguraremos de que la inversión esté en equilibrio. De acuerdo con la dirección del Presidente, necesitamos capital extranjero para construir la economía, pero el pueblo indonesio aún debe ser los principales beneficiarios», dijo el ministro Iftitah.

Esperanza para el futuro del área de la transmigración

La presencia de grandes inversiones de los planes de desarrollo internacional y del aeropuerto de LX por parte de los inversores de Malasia se convirtió en una señal positiva para el desarrollo del área de la transmigración. No solo crea empleo, sino que también fomenta la infraestructura y abre nuevas oportunidades de negocio para la comunidad local.

Si el principio de absorción de la mano de obra local, el empoderamiento de la comunidad y los sistemas de participación en las ganancias se llevan a cabo de manera consistente, la región Maloy-Kaliorang tiene el potencial de convertirse en un modelo exitoso de integración entre la inversión extranjera y los intereses de las personas.