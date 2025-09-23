Inversión en el sector de la salud RP8.6 billones, Astra International Bid, el aumento del mercado

Yakarta, Viva – PT Astra International Revelado TBK (ASII) había canalizado fondos inversión que asciende a Rp8.6 billones para fortalecer el sector servicio salud. Se enfatiza que el sector de servicios de salud tiene un potencial de crecimiento brillante en el futuro.

Jefe de Relaciones con los Inversores Corporativos Astra Tira Ardianti reveló que ASII vio la tendencia de gastos por servicios de salud (gastos de atención médica) En Indonesia, que todavía tiene una habitación grande para crecer hacia adelante.

«En la actualidad, nuestra inversión total en servicios de salud ha alcanzado Rp8.6 billones», dijo Tira en el Día de los Medios Astra 2025 en Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

Por lo tanto, ASII no es aspiraciones de construir un ecosistema de salud que pueda alcanzar una comunidad más amplia con mejores servicios y precios más asequibles. Este compromiso se reflejó en la creciente cantidad de propiedad de acciones de ASII en varios hospitales.

Por ejemplo, la propiedad de acciones de Astra en PT Medicaloka Hermina TBK (Heal) ahora ha alcanzado el nivel del 20 por ciento. Por otro lado, Astra también agregó una parte de la propiedad de acciones en las empresas de tecnología de salud de Halodoc del 21 % al 31 por ciento. Esta adición se llevó a cabo en febrero pasado.

Astra International Building

Según Tira, varios esfuerzos que han realizado Astra son suficientes para fortalecer el desarrollo de los ecosistemas de atención médica. «Esto también muestra nuestra confianza», agregó.

En el futuro, ASII aún observará oportunidades de inversión en el sector de la salud. Las empresas pueden aumentar la inversión en salud en el futuro.

«Este servicio de salud es uno de nuestro enfoque en el futuro, donde invertimos en hospitales, seguros y equipos médicos», dijo.

PT Astra International TBK (ASII) registró una ganancia neta de RP15.51 billones en el semestre I-2025, un 2,15 por ciento más al año (interanual) en comparación con Rp15.85 billones en el mismo período del año anterior.

ASII registró un ingreso neto de RP162.85 billones en el semestre I-2025, o un aumento del 1.8 por ciento (interanual) en comparación con RP159.96 billones en el mismo período del año anterior. (Hormiga)