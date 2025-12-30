Inversión en educación religiosa islámica en la civilización nacional

Jacarta – A lo largo de 2025, Dirección Educación religión islámica (PAI) El Ministerio de Religión de Indonesia ha confirmado el papel de la educación religiosa islámica como parte integral de la agenda de desarrollo nacional.

Todos los logros y políticas estratégicas de la Dirección del PAI están diseñados de acuerdo con la Asta Cita del Presidente Prabowo Subianto para fortalecer el carácter nacional y el Asta Protas del Ministro de Religión que sitúa la educación religiosa como base para la moderación religiosa, la resiliencia social y la moral pública de Indonesia.

En este marco, la educación religiosa islámica no se posiciona simplemente como un complemento del plan de estudios, sino más bien como una inversión civilizatoria que determina la dirección de la formación del carácter, la ética pública y la resiliencia social de la nación en medio de los desafíos globales y la alteración de los valores.

Según datos nacionales hasta finales de 2025, el número Gurú La educación religiosa islámica (PAI) se registró en 262.971 personas que atienden a 41.883.439 estudiantes musulmanes en 317.520 escuelas públicas en toda Indonesia.

Esta proporción refleja el mandato estratégico de los docentes de PAI como guardianes de los valores religiosos, la ética social y la moderación religiosa en un ecosistema educativo nacional cada vez más complejo.

Con el objetivo de fortalecer el profesionalismo de los educadores, la Dirección del PAI continúa acelerando la implementación de la Educación Profesional Docente (PPG) como principal instrumento para mejorar la calidad y la certificación. Para 2025, el 90,2 por ciento de los docentes de PAI habrán sido educadores certificados, mientras que otro 9,8 por ciento o 25.880 docentes serán una prioridad política adicional a través del esquema PPG previo al servicio y la afirmación de actualizaciones de calificaciones en el año siguiente.

Además de aumentar la competencia, el estado también garantiza el bienestar continuo de los maestros de PAI mediante el pago de Asignaciones Profesionales para Maestros (TPG) para los maestros que han cumplido con los requisitos de certificación. Esta política se posiciona como una forma de presencia estatal en el mantenimiento de la continuidad del papel del docente PAI como actor principal en la formación del carácter de los estudiantes.

El Director General de Educación Islámica del Ministerio de Religión de Indonesia, Amin Suyitno, enfatizó que los logros alcanzados hasta 2025 son el resultado de un cambio en el paradigma de la política de educación religiosa islámica: de un enfoque administrativo a un enfoque estratégico orientado a impactos a largo plazo.

«A lo largo de 2025, la Dirección de Educación Religiosa Islámica no sólo gestionará los programas, sino que construirá una base a largo plazo para la educación religiosa islámica como defensora del carácter nacional. Aumentar la competencia de los docentes, afirmar el bienestar y fortalecer la alfabetización religiosa son esfuerzos sistémicos para que la educación religiosa no se limite a la memorización y los símbolos, sino que forme formas de pensar, sensibilidad social y ética pública», dijo Amin Suyitno.