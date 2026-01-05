Invadidas Las Vacaciones De Navidad, Internet En Indonesia Sigue Acelerando

Jacarta – Se garantiza que la calidad de los servicios de telecomunicaciones se mantendrá estable durante los períodos vacacionales de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 (nataru) a pesar del aumento del tráfico debido a la alta movilidad nacional.

El Ministro de Comunicaciones y Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dijo que la calidad de los servicios de telecomunicaciones durante el período navideño se mantuvo mediante mediciones en 104 distritos/ciudades o 35 provincias, donde la velocidad promedio alcanzó 80,58 Mbps para descarga y 35,36 Mbps para carga.

Mientras tanto, la velocidad promedio más alta experimentada por los operadores celulares Telkomsel alcanzó los 96,15 Mbps, Indosat 80,79 Mbps, y XLSmart 63,01Mbps. Esta figura muestra que la red aún puede atender un mayor tráfico durante las vacaciones de Navidad.

Este servicio respalda las necesidades de las personas de comunicarse, acceder a información y realizar transacciones digitales mientras viajan. El puesto de seguimiento funciona del 19 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.

En cuanto al aumento del tráfico de datos que se produjo durante este período, XLSmart experimentó el mayor aumento, de hasta un 40 por ciento, Telkomsel aumentó un 12,4 por ciento e Indosat un 13,36 por ciento.

El monitoreo se lleva a cabo a través de 35 puestos de la Unidad de Implementación Técnica de la Unidad de Monitoreo del Espectro de Radiofrecuencia del Ministerio de Comunicaciones y Educación Superior, así como 255 puestos con operadores celulares en toda Indonesia.

Además, el Ministro de Comunicaciones y Tecnología también está dando prioridad a la restauración de la red en las zonas afectadas por desastres, especialmente en Aceh. Este paso es importante para que los residentes puedan permanecer conectados con sus familiares y acceder a información de emergencia.

Actualmente, la recuperación de la infraestructura de conectividad de los operadores celulares en Aceh ha superado el 95 por ciento. Del total de 3.208 BTS, sólo siete BTS todavía están en proceso de reparación.

«Nosotros, junto con los operadores de telefonía celular, continuaremos manteniendo la calidad de la red y preparándonos para enfrentar picos de tráfico durante las próximas vacaciones del Eid», dijo el ministro de Comunicaciones y Tecnología, Meutya Hafid, en Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.