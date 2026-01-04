¡Inusual! Bitcoin no logra recuperarse después de la reducción a la mitad, el ciclo de 4 años se rompe después de 14 años

Jacarta – A principios de 2026, los inversores se verán sacudidos porque bitcóin mostrando movimientos inusuales. Por primera vez en más de 14 años, Bitcoin fallar rally a finales de año que es sinónimo de ciclo cuatro años (reducir a la mitad).

En el cuarto trimestre de 2025, los precios de Bitcoin cayeron casi un 28 por ciento. Este es el primer año posterior al halving que termina con un desempeño negativo.

Durante más de una década, Bitcoin se ha movido a un ritmo relativamente constante. Los ciclos de reducción a la mitad suelen cerrar al alza, seguidos de un repunte mayor el año siguiente, antes de alcanzar finalmente su punto máximo y experimentar una fuerte corrección.

El fuerte patrón de recuperación fue claramente visible en los ciclos de 2013, 2017 y 2021 y «desapareció» en 2025. Este cambio en el patrón no refleja necesariamente un debilitamiento de los fundamentos.

Citado de CoinPedia El domingo 4 de enero de 2026, el movimiento anómalo refleja el cada vez más maduro mercado de Bitcoin. La presencia de inversores institucionales, productos ETF al contado y una mayor liquidez significan que los movimientos de Bitcoin ahora están más influenciados por las condiciones económicas globales que por reducir a la mitad la euforia por sí sola.

Al entrar en 2026, los datos en cadena están enviando señales interesantes. Los grandes inversores, también conocidos como ballenas, están empezando a aumentar de nuevo sus tenencias después de varias semanas de actividad relativamente tranquila.

Los datos compartidos por el comerciante de criptomonedas Crypto Rover muestran un aumento en las tenencias de ballenas, concretamente más de 1.000 piezas de BTC. La tendencia de 30 días se invirtió al alza, lo que indica una nueva acumulación al nivel de precios actual.

Al mismo tiempo, la cantidad de Bitcoin mantenida en las bolsas continúa disminuyendo a medida que los inversores tienden a tener Bitcoin. Históricamente, esta condición suele aparecer antes de la fase de recuperación porque la oferta disponible en el mercado es cada vez más limitada.

Desde una perspectiva técnica, los movimientos de los precios de Bitcoin han tendido a ser planos durante el último mes. Los precios están atrapados en un rango estrecho con una fuerte zona de resistencia de alrededor de 100.000 dólares y un soporte importante de alrededor de 84.000 dólares.

El nivel de 100.000 dólares se considera crucial para el movimiento de Bitcoin. Anteriormente era el límite inferior de la zona de máximos históricos, por lo que tiene el potencial de desencadenar presión de venta nuevamente si se pone a prueba.

En el lado negativo, la zona de 74.500 dólares se considera un importante soporte mensual. Si se supera este nivel, algunos analistas predicen que Bitcoin tiene el potencial de formar un fondo más profundo cercano a los 40.000 dólares en 2026.