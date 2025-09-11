Inundado, BNPB estableció el estado de emergencia de Bali durante una semana

BaliVIVA – Bali es oficialmente una respuesta de emergencia por desastre después de las inundaciones que han alcanzado varias áreas desde el miércoles (10/9/2025) temprano en la mañana. El jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), el general general Suharyanto, dijo que las áreas afectadas más severas incluyen Denpasar, Jembrana, Badung y Gianyar.

«El gobernador esta noche ha firmado, tuvimos previamente discusiones de que la respuesta de emergencia por desastre se determinará dos semanas, pero debido a la naturaleza del plan, no será demasiado grande, se rectificará para ser suficiente durante una semana», dijo en Denpasar, miércoles (10/9/2025) noche.

Según Suharyanto, la determinación del estado de emergencia no necesita hacer que las personas se asusten. Afirmó que el estado era más sobre los intereses administrativos, para que el gobierno central pudiera moverse rápidamente para ayudar a la gestión de desastres en Bali.

«Si establece un estado de emergencia como no pudo, esta emergencia no tiene nada que ver con la capacidad de manejar a un líder, porque relacionado con el desastre no hay un líder lo más grande posible para manejar solo, esta emergencia para que colaboremos, el gobierno central también puede brindar asistencia», explicó.

Con el estado de una respuesta de emergencia que se aplica en la próxima semana, el gobierno puede llevar a cabo de inmediato varios esfuerzos para mejorar, rehabilitar, a la reconstrucción posterior a la inundación.

BNPB ha distribuido etapas iniciales de asistencia por valor de más de RP1 mil millones. El paquete de ayuda incluye una unidad de bote de goma junto con motor, 300 paquetes de alimentos, 200 mantas, 200 colchones, tres unidades de bombas de alcón de 2 HP, dos carpas de refugiados y 50 carpas familiares.



Evacuación de la mortalidad por inundaciones en Bali

«La etapa inicial era que si se cobrara en RP1 mil millones más generadores más, bombas, alrededor de Rp5 mil millones, se desarrollaría, mañana al lugar de los refugiados podría necesitar más ropa, ropa interior, básicamente todas las necesidades de nuestra comunidad afectada se completarán», dijo Suharyanto.

Según los resultados de la coordinación y el monitoreo directo, BNPB concluyó que la inundación fue causada por la alta lluvia debido a la influencia de las ondas ecuatoriales de Rossby. Hasta el miércoles por la noche, nueve personas murieron y otras seis todavía estaban en busca.

«Luego, la otra infraestructura tiene un camino de deslizamiento de tierra, el puente está dañado, pero acordamos que a partir de hoy y así se reparará, esta noche (dividido) qué gobierno regional mejorará el gobierno central», dijo. (ENTRE)