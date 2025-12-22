Inundaciones y deslizamientos de tierra se convierten en alarma, exministro de Agricultura menciona 3 puntos importantes a los que prestar atención

Jacarta – En las últimas semanas se ha vuelto a debatir ampliamente la cuestión de las catástrofes naturales. En varias zonas se produjeron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, que causaron víctimas, pérdidas económicas y malestar social.

En una situación como ésta, el sector cocotero palmera nuevamente en el centro de atención. No es raro que inmediatamente se coloque al aceite de palma como el responsable.

A los ojos del ex Ministro de Agricultura (Ministro de Agricultura) Bungaran Saragihel problema no es tan simple. Según él, los desastres naturales no son sólo una cuestión técnica para las plantaciones. Sin embargo, se refiere simultáneamente a la seguridad humana, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad de los ecosistemas.

«Cuando simplificamos la cuestión de las inundaciones a ‘aceite de palma o no aceite de palma’, corremos el riesgo de pasar por alto la verdadera raíz del problema. Debemos admitir honestamente que en los últimos años, la frecuencia de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra ha aumentado», afirmó, a través de un comunicado oficial, el lunes 22 de diciembre de 2025.

El impacto no es pequeño. Además de causar pérdidas de vidas y materiales, el mundo empresarial también se ha visto acorralado, la reputación de la industria del aceite de palma ha sido nuevamente cuestionada y los espacios de debate público a menudo están llenos de emoción. De hecho, por otra parte, el aceite de palma se ha convertido en la columna vertebral de la economía nacional.

Millones de trabajadores dependen de este sector, la economía rural prospera gracias a él y las divisas del país se sustentan en sus resultados exportadores. No muchas industrias tienen tanta influencia.

Por lo tanto, el consejo directivo Instituto de Política Estratégica de Agronegocios de Aceite de Palma (PASPI) dijo que el verdadero desafío no es elegir entre aceite de palma o no, sino cómo gestionarlo adecuadamente.

Partir de datos, científicos y orientados al largo plazo, de modo que los riesgos de desastres puedan minimizarse, no aumentarse. Al menos, afirmó Bungaran Saragih, hay tres puntos cruciales que deben discutirse.

Primero, sobre los datos. La relación entre las inundaciones repentinas y el aceite de palma a menudo queda atrapada en un espacio de culpa mutua. Irónicamente, la culpa más grande a menudo proviene de aquellos que no tienen suficiente información.

Algunos culpan al aceite de palma como la única causa de las inundaciones, mientras que otros niegan completamente la posibilidad de una conexión. De hecho, lo que se necesita son datos espaciales e hidrológicos sólidos, análisis científicos independientes y mapas de riesgos confiables.