Inundaciones y deslizamientos de tierra azotan Sumatra, la RPD insta al gobierno a declarar el estado de desastre nacional

Jacarta – Comisión V RPD RI insta al gobierno a mejorar estatus de desastres que ocurren en diversos puntos de la isla Sumatra la parte norte se convirtió en estado Desastre Nacional.

El vicepresidente de la Comisión V de la RPD, Syaiful Huda, evaluó que la actual situación de desastre ha cumplido cinco indicadores para ser declarado desastre nacional.

«Es decir, la cobertura de la zona afectada, el número de víctimas, el nivel de daños a la infraestructura, las pérdidas materiales y el impacto socioeconómico del desastre. inundación el destello que impactó», dijo Huda el viernes en Yakarta.



Inundaciones en la aldea de Pasi Lehan, Regencia de Aceh Occidental Foto : Oeste BPBD BPBD

Consideró que determinar el estado de desastre nacional era importante para facilitar el proceso de manejo de los impactos de las inundaciones repentinas y corrimiento de tierras en el norte de Sumatra.

Al determinar el estado de desastre nacional, el gobierno moviliza recursos nacionales: fondos, logística, personal SAR, voluntarios, así como coordinación entre agencias y ministerios.

«La determinación del estado de desastre nacional también facilitará el proceso de coordinación en los procesos de respuesta de emergencia, rehabilitación y reconstrucción», dijo.

Según varios análisis del BMKG, estas condiciones meteorológicas extremas seguirán produciéndose en el futuro. Esta situación, dijo, debe ser monitoreada para que el desastre hidrometeorológico no vuelva a ocurrir.

«Alentamos que se lleven a cabo modificaciones climáticas en áreas propensas a deslizamientos de tierra. Este paso es importante para que se puedan anticipar y minimizar desastres a gran escala», dijo.

También expresó su profunda preocupación por las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra en el norte de Sumatra. Este desastre muestra la falta de anticipación a los desastres hidrometeorológicos de mediana y gran escala que ocurren casi todos los años.

«Esta es sin duda una nota sobre cómo debemos preparar escenarios de gestión de desastres más completos, especialmente sistemas de alerta temprana (advertencia temprana) de BMKG», afirmó.

Por otro lado, también alentó a investigar los desencadenantes de estos desastres para que puedan usarse como lecciones para anticipar y minimizar el potencial de grandes desastres en el futuro.

«¿Se trata de un problema puramente ecológico o simplemente de unas condiciones climáticas extremas?», afirmó el legislador asociado con BMKG y Basarnas. (Hormiga)