Inundaciones repentinas provocadas por fuertes lluvias matan al menos a 17 personas en Afganistán







Las primeras lluvias intensas y nevadas de la temporada pusieron fin a una prolongada sequía, pero provocaron inundaciones repentinas en varias zonas de Afganistánmatando al menos a 17 personas e hiriendo a otras 11, dijo el jueves un portavoz de la autoridad nacional de gestión de desastres de Afganistán.

Entre los muertos se encuentran cinco miembros de una familia en una propiedad cuyo techo se derrumbó el jueves en Kabkan, un distrito de la provincia de Herat, según Mohammad Yousaf Saeedi, portavoz del gobernador de Herat. Dos de las víctimas eran niños.

La mayoría de las víctimas se han producido desde el lunes en distritos afectados por las inundaciones, y el mal tiempo también trastornó la vida cotidiana en las regiones central, norte, sur y oeste, según Mohammad Yousaf Hammad, portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán.

Hammad dijo que las inundaciones también dañaron la infraestructura en los distritos afectados, matando ganadoy afectó a 1.800 familias, empeorando las condiciones en comunidades urbanas y rurales ya vulnerables.

Hammad dijo que la agencia ha enviado equipos de evaluación a las áreas más afectadas y que se están llevando a cabo encuestas para determinar mayores necesidades. Afganistán, al igual que sus vecinos Pakistán y la India, es muy vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos, en particular a inundaciones repentinas tras lluvias estacionales.

Décadas de conflicto, infraestructura deficiente, deforestación y los efectos cada vez más intensos del cambio climático han amplificado el impacto de tales desastres, especialmente en áreas remotas donde muchas casas están hechas de barro y ofrecen protección limitada contra diluvios repentinos.

El Naciones Unidas y otras agencias de ayuda advirtieron esta semana que se espera que Afganistán siga siendo una de las mayores crisis humanitarias del mundo en 2026. La ONU y sus socios humanitarios lanzaron el martes un llamamiento de 1.700 millones de dólares para ayudar a casi 18 millones de personas con necesidades urgentes en el país.

