Inundaciones repentinas golpean a Brebes, miles de residentes en Bumiayu experimentan una crisis de agua potable


Martes 11 de noviembre de 2025 – 14:35 WIB

Brebes, VIVAInundaciones repentinas que azotó el distrito de Sirampog y el distrito de Bumiayu, Brebes Regency, Java Central, el sábado 8 de noviembre de 2025, no solo causó daños a la infraestructura y las áreas residenciales.

Lea también:

BPBD Brebes: Inundaciones repentinas afectaron a dos distritos después de 5 horas de lluvia

Sin embargo, las inundaciones repentinas provocadas por el desbordamiento de los ríos Keruh y Erang también paralizaron el suministro de agua potable para miles de clientes de la Compañía de Agua Potable Tirta Baribis (PDAM), en el distrito de Bumiayu, Brebes.

Funcionarios del PDAM Tirta Baribis Brebes realizan reparaciones en la red de tuberías de agua potable

Funcionarios del PDAM Tirta Baribis Brebes realizan reparaciones en la red de tuberías de agua potable

Lea también:

BNPB: La inundación repentina de Nduga mata a 15 personas y 8 residentes siguen desaparecidos

Porque las dos principales fuentes de agua potable pertenecientes a PDAM Tirta Baribis Brebes, a saber, las fuentes Podol y Bulakan en el distrito de Bumiayu, resultaron dañadas y cortadas después de ser afectadas por fuertes corrientes de inundaciones repentinas.

Además, la fuente Uleng también sufrió graves daños debido a que fue golpeada por barro y material rocoso de las colinas durante una inundación repentina.

Lea también:

Mina de oro en Venezuela colapsa debido a inundaciones repentinas; 14 mineros mueren

Como resultado de este desastre, alrededor de 7.500 clientes de PDAM Tirta Baribis en el área del distrito de Bumiayu ya no han recibido suministro de agua potable desde el sábado por la tarde y se estima que esto solo volverá a la normalidad en los próximos días. Los propios residentes actualmente necesitan agua potable debido a la desconexión de la red de tuberías del PDAM. (Reporte de Tri Handoko, tvOne, Brebes)

Inundaciones repentinas afectaron a 2 subdistritos en Brebes Regency, Java Central

Inundaciones repentinas afectaron a 11 pueblos de Brebes y murieron tres personas

Inundaciones repentinas afectaron a 11 aldeas en los distritos de Sirampog y Brebes, Java Central, el sábado 8 de noviembre de 2025, matando a 3 personas y destruyendo casas y escuelas.

img_título

VIVA.co.id

10 de noviembre de 2025





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor