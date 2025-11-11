Inundaciones repentinas golpean a Brebes, miles de residentes en Bumiayu experimentan una crisis de agua potable

Brebes, VIVA – Inundaciones repentinas que azotó el distrito de Sirampog y el distrito de Bumiayu, Brebes Regency, Java Central, el sábado 8 de noviembre de 2025, no solo causó daños a la infraestructura y las áreas residenciales.

Lea también: BPBD Brebes: Inundaciones repentinas afectaron a dos distritos después de 5 horas de lluvia



Sin embargo, las inundaciones repentinas provocadas por el desbordamiento de los ríos Keruh y Erang también paralizaron el suministro de agua potable para miles de clientes de la Compañía de Agua Potable Tirta Baribis (PDAM), en el distrito de Bumiayu, Brebes.



Funcionarios del PDAM Tirta Baribis Brebes realizan reparaciones en la red de tuberías de agua potable

Lea también: BNPB: La inundación repentina de Nduga mata a 15 personas y 8 residentes siguen desaparecidos



Porque las dos principales fuentes de agua potable pertenecientes a PDAM Tirta Baribis Brebes, a saber, las fuentes Podol y Bulakan en el distrito de Bumiayu, resultaron dañadas y cortadas después de ser afectadas por fuertes corrientes de inundaciones repentinas.

Además, la fuente Uleng también sufrió graves daños debido a que fue golpeada por barro y material rocoso de las colinas durante una inundación repentina.

Lea también: Mina de oro en Venezuela colapsa debido a inundaciones repentinas; 14 mineros mueren



Como resultado de este desastre, alrededor de 7.500 clientes de PDAM Tirta Baribis en el área del distrito de Bumiayu ya no han recibido suministro de agua potable desde el sábado por la tarde y se estima que esto solo volverá a la normalidad en los próximos días. Los propios residentes actualmente necesitan agua potable debido a la desconexión de la red de tuberías del PDAM. (Reporte de Tri Handoko, tvOne, Brebes)