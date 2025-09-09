Inundaciones repentinas en nagekeeo ntt, 3 personas fueron asesinadas y 4 desaparecidas

NTT, Viva – Desastre Inundaciones repentinas Golpear el distrito de Mauponggo, regencia NageoEast Nusa Tenggara (NTT), el lunes (8/9/2025). Este desastre afirmó vidas, con tres personas murieron y otras cuatro todavía están en busca.

El jefe del subdistrito de Mauponggo, Leonardus, confirmó el último desarrollo el martes por la tarde (9/9).

«Tres víctimas que han sido identificadas murieron, que constaban de dos adultos y un hijo. El cuerpo de la víctima está ahora en los Puskesmas para un mayor manejo», explicó Leonardus.



Inundaciones repentinas en Nagekeo, 3 personas fueron asesinadas y 4 desaparecidas

Se sabía que las víctimas que murieron eran una familia de Boawae. Son Remigius Sopi Bela, un bebé, y un hijo de la familia de Mama Fance. Los tres fueron encontrados sin vida después de estar atrapados en una inundación dentro de la cabaña en el borde de Kali Malasawu.

Mientras tanto, la búsqueda aún se está llevando a cabo para encontrar a cuatro personas desaparecidas. Son Mariano Tom Bulis Jago (29), el esposo de la partera Rosdiana Novita Toyo que sirvió en el Mauponggo Puskesmas, su hijo Achiles Agustinus Foam Jago (13 meses) y Estin Co’o con su bebé que también tenía 13 meses de edad.

«Seguramente se perderán cuatro personas, a saber, dos niños y dos adultos. Continuamos haciendo la búsqueda en medio de condiciones de lluvia que aún están enjuagando nuestro territorio», agregó Leonardus.

Además de reclamar vidas, las inundaciones también dañan la infraestructura vital en el distrito de Mauponggo. Dos puentes principales, Teodhae 1 y Teodhae 2 en el pueblo de Sawu, estaban completamente rotos. Como resultado, el carril de conexión de Mauponggo -Boawae está paralizado, incluso el acceso a Bajawa también se corta para que el área afectada ahora esté aislada.

«La necesidad urgente en este momento es la construcción de un puente de emergencia para apoyar la movilización de la ayuda. Dos puentes están completamente rotos, e incluso el acceso a Bajawa también se corta. Nuestra condición aquí está realmente aislada», dijo el jefe del subdistrito Mauponggo.

El jefe de la oficina de búsqueda y ayuda de Maumere, Fathur Rahman, dijo que su partido inmediatamente envió un equipo para ayudar a la búsqueda de víctimas.

«Recibimos información del director ejecutivo de BPBD Nagekeo hoy (9/9) de que ayer por la tarde (8/9) hubo una inundación repentina que resultó en que tres residentes murieron y otros cuatro residentes del distrito de Mauponggo aún fueron declarados desaparecidos», explicó.

Después del informe, el equipo SAR combinado que consta de la unidad de rescatador SAR Endte SAR y el equipo de la Marina Post Endte partieron inmediatamente a la ubicación afectada. Trajeron equipos completos para la búsqueda de víctimas en la aldea de Sawu, el área más severa afectada. (Jo Kenaru/Tvone/NTT)