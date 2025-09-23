Inundaciones repentinas en el sur de Oku, tres personas fueron encontradas muertas

Southern Discapsed, VIVA – Inundaciones repentinas Crasando en la aldea de Tanjung Harapan, distrito de Sindang Danau, Ogan Komering Ulu Regency (OKU) South, el martes (23/09/2025) por la mañana. El incidente reclamó vidas después de que tres residentes que fueron reportados anteriormente desaparecieron fueron encontrados muertos.

El jefe del sur de Oku BPBD, Koni Ramli, confirmó que las tres víctimas se llamaban Tarzan, Lina y Sur. Se encontraron dos víctimas alrededor de la aldea de Tanjung Harapan, mientras que otra víctima fue encontrada en el río, que está bastante lejos de la ubicación de la inundación.



Los residentes fueron encontrados víctimas muertas de inundaciones repentinas del sur de Oku Foto : Andi Salani/Tvone/South Oku

«Las tres víctimas supuestamente cuando el incidente estaba durmiendo, por lo que no tuvo tiempo de salvarse cuando las inundaciones repentinas llegaron de repente», explicó Koni, martes (23/09/2025).

Además de reclamar vidas, las inundaciones repentinas también impulsaron las casas de tres residentes y dañaron severamente otras ocho casas. Varias instalaciones públicas también se vieron afectadas, y el acceso a la carretera del pueblo estaba paralizado debido a la corriente rápida.

BPBD junto con los funcionarios de TNI, POLRI y Village han establecido un puesto de emergencia y una cocina pública para ayudar a los residentes afectados. Docenas de residentes todavía son desplazados a un lugar más seguro.

Koni agregó, su partido continuaría recopilando datos y se aseguraría de que la asistencia de emergencia se distribuyera de inmediato. También le recordó a las personas que permanezcan vigilantes teniendo en cuenta que las condiciones climáticas en la región del lago Sindang todavía tienen el potencial de una fuerte lluvia que puede desencadenar réplicas. (Andi Salani/Tvone/South Oku)