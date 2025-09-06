Inundaciones repentinas de Uttarakhand: CM Dhami inspecciona el trabajo de alivio en Bageshwar







Después de intensos hechizos de lluvia, deslizamientos de tierra y cloudbursts en UttarakhandEl primer ministro Pushkar Singh Dhami visitó el sábado Kapkot en el distrito de Bageshwar. Durante su visita, el primer ministro inspeccionó el trabajo continuo de alivio y rehabilitación en áreas afectadas por desastres y aseguró a las familias afectadas de todo el apoyo posible del gobierno estatal, informó ANI.

Destacando más sobre la inspección, Dhami escribió en X: «Al llegar a Kapkot, Bageshwar, se realizó una inspección terrestre del área afectada por el desastre. Al mismo tiempo, la comunicación directa se mantuvo con las familias afectadas, asegurándoles cada posible ayuda y apoyo».

«Durante la inspección, los funcionarios recibieron instrucciones de no mostrar laxitud en los trabajos de alivio y rehabilitación. Los materiales de alivio rápido deberían alcanzar a todas las familias afectadas, el proceso de rehabilitación debe ser transparente y limitado por el tiempo, y ninguna persona necesaria debe ser privada de ayuda», agregó el Ministro en el Principal de Uttarakhand.

Asegurando que el gobierno de Uttarakhand está trabajando continuamente hacia las medidas de ayuda, Dhami también escribió: «Nuestro gobierno está trabajando continuamente para servir al público con completa sensibilidad y compromiso. Durante este tiempo, el MLA Suresh Garia también estuvo presente».

Más temprano el miércoles, también había realizado una inspección de campo de anegado y la erosión de la tierra causada por las inundaciones en Laksar y las áreas cercanas del distrito de Haridwar, informó ANI.

El primer ministro Dhami destacó que se había encontrado con personas afectadas por las inundaciones en el distrito y les aseguró que se proporcionarían los suministros necesarios, informó ANI.

Mientras hablaba con los medios sobre las medidas de alivio en Uttarakhand, Cm dhami Afirmé: «Yo mismo fui allí y conocí a la gente, y trabajamos en proporcionar los suministros necesarios y satisfacer las demandas de las personas allí. Estábamos con todas las personas afectadas por el desastre».

El Ministro Principal de Uttarakhand enfatizó además que las carreteras en las áreas afectadas por las inundaciones se elevarían y agregan que el gobierno llevaría a cabo medidas de reubicación en esas regiones.

Al abordar las medidas de reubicación y la infraestructura vial, dijo además: «En el futuro cercano, el camino allí habrá elevado … También se tomarían medidas de reubicación para las personas allí. Nuestra administración estaba en modo de alerta las 24 horas del día y estaba trabajando en coordinación con todos».

