Inundaciones repentinas azotan Sitaro, Sulawesi del Norte, seis muertos y cientos de personas afectadas

Sitaro, EN VIVO – Inundaciones repentinas que afectó a zonas residenciales en Bahu Village, Lindongan III, distrito de East Siau, regencia de las islas Siau-Tagulandang-Biaro (Sitaro), Célebes SeptentrionalEl lunes 5 de enero de 2026, temprano en la mañana, mató al menos a 6 vecinos.

La inundación también provocó la pérdida de casas de varios residentes, las víctimas resultaron heridas y varios residentes fueron reportados como desaparecidos después de que su área fuera afectada por inundaciones repentinas.

Las seis víctimas mortales fueron Ratmon Bangsa, Fardelin Tamalonggehe, Yance Tamalonggehe, Lorensi Bawolce, Yoan Bangsa y Santi Diamanis. Además, cuatro residentes que aún están declarados desaparecidos son Swinggli Dalending, Adris Pianaung, Leon Pianaung y Kairi Kansil (bebé).

Mientras que las víctimas sufrieron heridas, a saber, Dhea Pinambun, Single Brief, Cansil y Abo.

Por el momento, los residentes de los distritos III y IV han sido evacuados a la oficina de la aldea de Bahu y serán trasladados al Museo de la aldea de Tarorane, distrito de East Siau.

«Los datos temporales sobre el número de residentes desplazados son 35 cabezas de familia, 108 personas», dijo el jefe de la sección Prokopim de la Secretaría Regional de Sitaro, Deddy Passandaran en Manado.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas la madrugada del lunes a las 02.30 WITA.

Además de causar la pérdida de cinco casas, las inundaciones repentinas también cubrieron el acceso por carretera entre las aldeas de Bahu y Pangirolong, y los distritos de East Siau y South East Siau. (hormiga)