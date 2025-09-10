Inundaciones en Bali matando a dos personas, hay 2 meses de embarazo

BaliVIVA – Inundación Lo más importante que ocurrió en Jembrana Regency, Bali, debido a las fuertes lluvias, causó dos personas. morir mundo.

Leer también: KPK Llame al caso de la cuota Hajj tiene un impacto en el costo y el subsidio de la peregrinación



Monitoreo en el campo el miércoles por la mañana, un residente llamado Nita Kumala (23), residente de la aldea de Pengambengan, el distrito de Negara, Jembrana Regency, Bali, quien previamente fue arrastrado.

«Los cuerpos fueron encontrados por residentes en el pantano no muy lejos de donde fue arrastrado», dijo el jefe de la aldea de Pengambengan Kamaruzzaman, cuando se encontró en el lugar.

Leer también: KPK descarga el modo especial de cuota Hajj



Por oficiales, el cuerpo de la mujer que estuvo embarazada durante dos meses fue llevada al Centro de Salud de Pengambengan.

https://www.youtube.com/watch?v=fsazkkrz0ha

Leer también: Israel admitió el ataque contra Doha para matar a los líderes de Hamas



Anteriormente, Nita, que estaba a punto de regresar a Kumbading Hamlet de Munduk Hamlet, pueblo de Pengambengan, era un ascenso por una motocicleta de Bilal Ramdhan, su esposo, se perdió en una inundación.

Al cruzar la carretera que estaba inundada de fuertes corrientes alrededor de las 02.30 Wita, ellos y sus motos fueron arrastrados al pantano.

Bilal logró salvarse y buscar la ayuda de los residentes, quienes realizaron una búsqueda.

Además de Nita, un residente de la aldea Dangin Tukadaya llamada I Komang Oka Sudiastawa (38) también murió después de resbalar y hundirse en una inundación.

Nanda, dijo el sobrino de la víctima, su tío revisó la inundación alrededor de su casa cuya altura llegó a la cintura de un adulto.

«La posibilidad de resbalar y su cabeza golpeó para que se hundiera», dijo.

Las fuertes lluvias desde el martes 9 de septiembre causaron grandes inundaciones en varias áreas de Jembrana Regency.

La gran inundación también inundó la carretera Denpasar-Gilimanuk que causó largos atascos de tráfico. (Hormiga)