Inundaciones de Uttarakhand: CM Dhami inspecciona áreas afectadas por desastres en Dehradun







Uttarakhand en los últimos días recibió precipitaciones extremadamente fuertes, junto con escenarios de nubes y deslizamientos de tierra. En vista de hacer que la situación en el estado sea la misma que antes, el Uttarakhand El primer ministro Pushkar Singh Dhami realizó el martes una inspección en el lugar. CM Dhami visitó las áreas afectadas por el desastre, incluidos Sahastradhara, Raipur y otras localidades impactadas en Dehradun, en medio de fuertes lluvias desde las primeras horas del martes.

Las fuertes lluvias han causado daños significativos en la vida humana, así como la infraestructura en todo el estado, con varias carreteras dañadas; Las ciudades más pequeñas en todo el estado también fueron golpeadas mal.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el primer ministro inspeccionó Kesarwala, el área de Maldevta, donde se arrastró una carretera de 100 metros de largo en Maldevta, Raipur, debido al fuerte flujo de agua desencadenado por fuertes lluvias en el área de Sahastradhara del distrito de Dehradun.

Mientras habla con los medios de comunicación, Uttarakhand Primer ministro dijo: «Ha habido muchos daños a las casas y las propiedades del gobierno. El sustento se ve afectado. Estamos trabajando para volver a encaminar las cosas. La conectividad se ha interrumpido en varios lugares. El nivel del agua de los ríos ha aumentado. Todos nuestros departamentos están trabajando en una base de guerra. Modi de PM y el Ministro de Interior de la Unión, Amit Shah, habló con mí esta mañana. por la agencia de noticias Ani.

Al publicar en la plataforma de redes sociales X, el primer ministro dijo que está constantemente en contacto con la administración local y que está monitoreando personalmente la situación.

CM Dhami, mientras aseguraba a la gente sobre cómo volver a la normalidad, «algunas tiendas se dañaron debido a fuertes lluvias en Sahastradhara, Dehradun, anoche.

Las lluvias torrenciales azotaron a Dehradun desde las primeras horas de hoy, lo que provocó que el río Sahastradhara se desborde. Las aguas de Gushing llevaron escombros al área principal del mercado, lo que provocó daños significativos en varios establecimientos comerciales.

Como resultado, las tiendas y los hoteles en Sahastradhara Road se dañaron severamente debido a las inundaciones provocadas por fuertes lluvias.

El primer ministro Dhami, mientras expresa sus preocupaciones por los extensos daños causados ​​a las tiendas y hoteles debido a las fuertes lluvias en el área de Sahastradhara de Dehradun, dirigió a los funcionarios estatales que aceleren las operaciones de rescate y socorro.

Un residente local narró su experiencia de cómo el agua aumentó y dañó las tiendas y las carreteras. También nos informó que cuatro o cinco personas fueron enterradas bajo los escombros.

Un residente local, mientras abordaba la situación, dijo que: «Desde ayer por la mañana, ha estado lloviendo; sin embargo, el daño principal ocurrió alrededor de las 10 p.m., cuando se produjeron dos nubes de nubes … todas las carreteras han sido dañadas y el pueblo ha sufrido mucho daño. Hay información de que 4-5 personas están enterradas bajo los desechos …» según lo citado por Ani.

(Con entradas de ANI)





