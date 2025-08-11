Inundaciones de Uttarakhand: 1.278 personas evacuadas de manera segura de la región dharali afectada por las inundaciones







Alrededor de 1.278 personas han sido rescatadas en operaciones de ayuda después del desastre en Uttarakhand`s Dharali, el comisionado de Garhwal, Vinay Shankar Pandey, dijo el lunes, informó ANI.

El comisionado Pandey le dijo a Ani que los evacuados incluían personas de otros estados que estaban varados cerca de Gangotri Dham. Confirmó el rescate La operación ahora está completa, con redes de electricidad y móviles restauradas en el área.

También declaró que el puente del valle y la conectividad de la carretera se han restablecido, y los funcionarios del distrito están monitoreando activamente la distribución de la asistencia financiera de Rs 5 lakh anunciada por Primer ministro Pushkar Singh Dhami, informó Ani.

Pandey agregó: «El puente del valle ha sido restaurado y la conectividad de la carretera debe restaurarse completamente por la noche. Los suministros esenciales como alimentos, ropa caliente y artículos diarios han llegado para su distribución. Los funcionarios del distrito monitorean la situación como la distribución de la asistencia de Rs 5 lakh, anunciada por el CM, comienza».

Según lo informado por ANI, el Comisionado mencionó además que un comité de tres miembros designado por el CM ha llegado al sitio para evaluar los esfuerzos de alivio y rehabilitación. Se espera que el comité presente un informe inicial dentro de una semana y un informe final dentro de un mes.

Compartió que se ha publicado una lista de 43 personas desaparecidas, incluidos 13 locales, nueve personal del ejército, 13 personas de Bihary seis de Uttar Pradesh, informaron Ani.

Pandey dijo: «Se ha lanzado una lista de 43 personas, que incluye 13 lugareños, nueve personal del ejército, 13 de Bihar y seis de UP. El número de trabajadores nepalíes desaparecidos se ha reducido de 29 a 24 ya que se han ubicado cinco, y se busca información adicional para reducir aún más la lista. Se proporcionarán actualizaciones a medida que se esté disponible más información».

Más temprano el lunes, el primer ministro Dhami anunció la finalización y la apertura del puente Bailey en Limchigad para uso público, informó ANI.

Los materiales de alivio para el Dharali afectado por las inundaciones ahora se transportan a través de esta ruta recién abierta.

En una publicación sobre X, Uttarakhand CM dijo: «El trabajo de construcción del puente de Bailey en Limchigad se ha completado, y el puente se ha abierto para el tráfico. Ahora, a través de este puente, no solo los materiales de ayuda y la maquinaria se envían rápidamente, sino que el movimiento de la gente local también se ha reanudado suavemente. En este momento difícil de desastre, nuestro gobierno está trabajando con toda compromiso para normalizar la vida pública».

