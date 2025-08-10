Inundaciones de Uttar Pradesh: Up Man toma bote para encontrarse con hermana para Rakhi







Manju Devi no quería que su hermano, Saurabh Gupta, visite Rakshabandhan Este año, no cuando Varanasi se inundó. Sin embargo, decidido a celebrar el festival, tomó un bote y navegó por las aguas para llegar a su hermana. «Mi hermana me dijo que no viniera por las inundaciones, pero dado que Rakshabandhan es una ocasión de una vez al año, hice el viaje. Tomé un bote para llegar a su casa», dijo Gupta.

Aunque el nivel de agua del Río Ganga ha estado disminuyendo en el distrito de Varanasi, las dificultades para aquellos en las áreas inundadas y las regiones rurales cercanas continúan. Según la Comisión Central del Agua, el nivel del agua del río Ganga se redujo a 69.8 metros el sábado por la mañana, mientras que la marca de peligro se establece en 71.262 metros.

