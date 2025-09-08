Inundaciones de Rajasthan: Jaisalmer cierra las escuelas mientras IMD predice fuertes lluvias







En medio de la situación en curso de inundación en Rajasthan, el Jaisalmer El coleccionista de distrito, Pratap Singh, ha emitido una orden que declara un feriado en todas las escuelas gubernamentales y no gubernamentales y los centros Anganwadi.

El lunes, el Departamento de Meteorología India emitió una alerta de lluvia fuerte durante las próximas 24 horas en el distrito, lo que llevó a las autoridades del distrito a ordenar el cierre de la escuela, informó ANI.

La orden emitida por las autoridades establece que la fiesta ha sido declarada para todos los estudiantes de clase 1 a clase 12.

Sin embargo, todo el personal académico y no educativo de la escuela y los centros de Anganwadi se les ha ordenado que se reporten a sus respectivas ubicaciones de acuerdo con sus tiempos departamentales programados.

La orden emitida por las autoridades también establece que la decisión se ha tomado teniendo en cuenta la seguridad de los estudiantes. El coleccionista del distrito ordenó además que cualquier gobierno o escuela privada o centro de Anganwadi encontró que violar estas instrucciones enfrentará acciones disciplinarias según las reglas.

Además, la administración ha instado al público a permanecer alerta, permanecer en áreas seguras y adherirse a los avisos oficiales emitidos de vez en cuando.

Con fuertes lluvias que azotan partes de Rajasthan durante los últimos días, el distrito de Dausa también se ha visto afectado, lo que lleva al desbordamiento de los canales y anegado en varios caminos.

Según el Devendente del Magistrado del Distrito de Dausa (DM) Kumar, «el distrito recibió más de 177 mm de lluvia. Además, la presa de Haripura se estaba desbordando; por lo tanto, los equipos de ayuda se han puesto en alerta».

También afirmó: «Dausa recibió alrededor de 177 mm de lluvia ayer. La presa Haripura se desborda, y los equipos de ayuda están en alerta. Los funcionarios administrativos están presentes en el lugar. Instamos a los residentes a informar cualquier incidente en la sala de control».

Además, ministro de Rajasthan Rajyavardhan Singh Rathore El domingo visitó las áreas afectadas por las inundaciones en Dausa para hacer un balance de la situación y asegurar las medidas de alivio para los residentes afectados.

Durante la visita, el Ministro anunció que el gobierno ha asignado Rs 16 millones de rupias para la reparación de casi 650 escuelas y 16 presas.

Rathore, mientras abordaba la situación, afirmó: «El gobierno es plenamente consciente. La administración aquí es muy activa … El gobierno ha asignado Rs. 16 millones de rupias para la reparación de casi 650 escuelas y 16 presas … los cultivos han sufrido daños graves; se compensará».

(Con entradas de ANI)





