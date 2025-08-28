Inundaciones de Punjab: el ejército indio despliega el vehículo ATOR N1200 para operaciones de rescate







La situación de la lluvia en el norte de la India se está deteriorando. Con el Punjab La región que recibe lluvias extremadamente fuertes, los residentes han experimentado dificultades severas. Para sacar a los residentes de las áreas peligrosas, el ejército indio ha desplegado su vehículo de movilidad especialista (SMV) de ATOR N1200 totalmente terrestre en el estado, informó ANI.

Según el Aam Aadmi Party (AAP) Oficial de Relaciones Públicas (Pro), el ejército indio fue desplegado para el rescate de personas en las áreas afectadas por las inundaciones del distrito de Punjab’s Amritsar el jueves.

El Ator N1200 SMV fue incluido recientemente en la flota del ejército indio. Es un vehículo múltiple que puede flotar y viajar sin problemas sobre varios terrenos, ya sea agua, nieve, hielo, pantanos, dunas o áreas rocosas, informó Ani.

Más temprano el jueves, el ministro de Punjab, Aman Arora, reconoció la gravedad de la situación causada por fuertes lluvias en los estados del norte. El Ministro también aseguró que el gobierno estatal está trabajando con la mayor precaución para mitigar el impacto de las recientes fuertes lluvias e inundaciones.

Mientras hablaba con los medios de comunicación sobre la situación peligrosa, Arora dijo: «La fuerte lluvia en todo el Punjab y otros estados del norte ha hecho que la situación sea seria, pero la Punjab CMTodo el gabinete, la administración y la gente común están trabajando en ello con mayor precaución. Se brinda todo tipo de ayuda «.

El ministro de Punjab también destacó que «los esfuerzos que se hacen para rescatar a las personas, sus animales y pertenencias, y proporcionar alimentos y otros suministros esenciales» están en curso. «Las personas están siendo rescatadas, se están moviendo sus animales y bienes, y se les proporcionan alimentos y otros suministros».

Además, el Comisionado Adjunto de Fazilka (DC) Amarpreet Kaur Sandhu destacó que el nivel del agua aumentó en los últimos dos o tres días, afectando la conectividad a muchas aldeas.

Mientras hablaba con ANI, Sandhu declaró: «El agua ha aumentado aquí en los últimos 2-3 días. Esto ha afectado la conectividad de muchas aldeas. Alrededor de 20 aldeas han sido afectadas … BSF Los puestos también se han visto afectados «. Sandhu agregó:» BSF y el ejército indio nos están brindando ayuda completa «.

Al publicar sobre la situación en Punjab, la policía de Ferozepur Range escribió: «¡El» Programa de dominación nocturna «de Fazilka, asegurando la seguridad incluso por la noche! Estamos vigilantes en cada momento, vigilando cada camino! A través de puntos de control, patrulla y motocicletas de PCR, estamos fortaleciendo la seguridad de la ciudad.

(Con entradas de ANI)





