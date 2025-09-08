Inundaciones de Punjab: AAP busca alivio de Rs 20,000 millones de rupias antes de la visita del primer ministro







El ministro del gabinete de Punjab, Aman Arora, apeló el lunes a Primer Ministro Narendra Modi para anunciar un paquete de ayuda de al menos Rs 20,000 millones de rupias para el estado devastado por las inundaciones durante su visita.

El primer ministro Modi visitará Punjab el 9 de septiembre para hacer un balance de la situación de la inundación.

«A pesar de que el primer ministro aún no ha pronunciado una palabra para el Punjab de inundación, él es nuestro primer ministro y le doy la bienvenida con las manos dobladas para su visita. También espero que Punjab lo vea de pie durante su visita», dijo Arora a los periodistas.

Refiriéndose a la reciente carta del primer ministro Bhagwant Mann al primer ministro que exige 60,000 millones de rupias de los fondos del estado, Arora dijo que tiene razón de Punjab y que debería liberarse.

Hace unos días, Mann le había escrito a Modi para liberar 60,000 millones de rupias de los fondos del estado, que según él estaban «atrapados» con el gobierno de la India mientras destacaba que Punjab estaba lidiando con uno de los peores desastres de inundaciones en décadas.

Al señalar que la situación de inundación prevaleciente era aún peor que el diluvio de 1988, dijo Arora: «El Centro debería anunciar un paquete de ayuda de al menos Rs 20,000 millones de rupias para Punjab».

Dijo que más de 4.50 lakh de acres de cultivos han sido dañados en el inundacionesAdemás de la pérdida de ganado y daños a las casas.

Va a haber un desafío para los agricultores para cultivar la próxima cosecha a medida que el limo se deposite en los campos afectados por las inundaciones, dijo Arora, quien también es el presidente de la unidad de Punjab de la AAP.

«Damos la bienvenida a su (PM) llegada, pero también debe anunciar el lanzamiento de los 60,000 millones de rupias del estado y un paquete de ayuda de Rs 20,000 millones de rupias en la hora de crisis», dijo.

Punjab se enfrenta actualmente a uno de sus peores desastres de inundación en décadas. Las inundaciones son el resultado de los ríos Sutlej, Beas y Ravi, junto con riachuelos estacionales causados ​​por fuertes lluvias en sus áreas de captación en Himachal Pradesh y Jammu y Cachemira.

Además, las fuertes lluvias en los últimos días en Punjab también han intensificado la situación de las inundaciones, agravando los desafíos que enfrentan los residentes.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente