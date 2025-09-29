Inundaciones de Marathwada: CM Fadnavis dice que la situación bajo control después de la revisión







Ministro Principal de Maharashtra (CM) Convertirse en fadnavis El lunes revisó la situación de la inundación en la región de Marathwada, así como las descargas de agua de varias represas en todo el estado, informó la agencia de noticias IANS.

Después de la revisión, dirigió a todos los coleccionistas del distrito preocupados para mantener su maquinaria en alerta por llevar a cabo operaciones de alivio y rescate.

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, Fadnavis dijo: «La descarga de 188,000 CUSEC está en curso desde la presa de Jayakwadi. Afortunadamente, dado que la lluvia se ha detenido, no hay necesidad de aumentar la descarga ahora. Esta agua llegará a las 8 pm esta noche. Descarga de 29,400 CUCSECS está ocurriendo desde la presa de Yeldari, y está completamente bajo control». «.»

También afirmó que la situación en Marathwad Y otras partes de Maharashtra ahora están bajo control, informó IANS.

«Las inundaciones en los ríos Manjara y Terna han retrocedido. La situación en el oeste de Maharashtra está bajo control. La descarga de 75,000 cusecs está ocurriendo de Ujjani, y la descarga de 80,000 cusecs está ocurriendo desde Sina Kolegaon», dijo Fadnavis en el puesto.

Los residentes que han sido afectados debido a las lluvias incesantes en Maharashtra fueron trasladados a lugares seguros y ahora se les proporciona un refugio adecuado, informó además. Al enfatizar la reubicación, el CM dijo: «Debido a la descarga de Jayakwadi, alrededor de 10,000 personas de varias aldeas en el distrito de Jalna han sido reubicadas en lugares seguros, y entre ellos, 6.870 ciudadanos han sido alojados en los arreglos hechos en las escuelas del Consejo del Distrito y varios templos comunitarios».

«Estos ciudadanos son de Partur, Ambad y Ghanasawangi. Se les proporcionan comida y todas las instalaciones. Tales arreglos residenciales se han realizado en 23 ubicaciones. El ganado de muchos agricultores también se ha trasladado a lugares seguros, y se les proporciona forraje», agregó.

Mientras tanto, el Departamento de Meteorología de la India ha emitido una alerta de naranja para el Norte Konkan y regiones de Ghat el lunes. IANS, citando fuentes del gobierno estatal, también confirmó que se ha emitido una alerta amarilla (lluvia junto con truenos) para el centro de Maharashtra.

Un área de baja presión ha causado fuertes lluvias continuas en el estado, lo que provoca daños por cultivos.

Se ha emitido una alerta de naranja en Mumbai, Thane, Palghar, Nashik, Raigad y Pune mientras se ha emitido una alerta amarilla para Dhule, Ahilyanagar, Chhatrapati sambhajinagary Nandurbar. La administración actualmente está realizando una evaluación de los cultivos y propiedades dañados, informó IANS.

(Con insumos de IANS)





