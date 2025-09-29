Inundaciones de Maharashtra: registro de admisión de enfermería de BSC extendido al 5 de octubre







En medio de fuertes lluvias e inundaciones MaharashtraMuchos estudiantes no pudieron registrarse para la ronda de admisión de enfermería BSC. Para acomodarlos, el Consejo de Enfermería Indio ha extendido la fecha de corte general para la admisión al 31 de octubre. Además, la celda de la Prueba de Ingreso Común (CET) ha brindado otra oportunidad para los estudiantes que perdieron el registro, extendiendo la fecha límite al 5 de octubre.

Cambios en los criterios de elegibilidad

Para permitir que más estudiantes persigan la enfermería de BSC, el consejo ha revisado los criterios de elegibilidad.

El requisito anterior de asegurar al menos 50 percentil en MH-CET ha sido eliminado. Esta relajación permitirá a un grupo más grande de estudiantes interesados ​​solicitar la admisión para el año académico 2025-2026.

Los estudiantes que han aparecido para el MH-Nursing CET de este año siguen siendo elegibles para admisión.

Aquellos que no pudieron solicitar antes debido al requisito del percentil 50 ahora pueden registrarse en www.mahacet.org. Estudiantes Con registros incompletos también puede completar el proceso antes de la nueva fecha límite.





