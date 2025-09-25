Inundaciones de Maharashtra: maestros de primaria para donar el salario de un día para el alivio de las inundaciones







En un movimiento compasivo para apoyar a los afectados por las devastadoras inundaciones en MaharashtraLos maestros de primaria en todo el estado han decidido donar el salario de un día para ayudar a los esfuerzos de ayuda.

Varias partes de Maharashtra enfrentaron una destrucción severa a medida que las fuertes lluvias devastaban la infraestructura y afectaban principalmente las actividades agrícolas. La situación en todo el estado ha sido preocupante desde entonces. Las lluvias no estacionales en todo el estado devastaron varias partes de la zona rural de Maharashtra. Las tierras de cultivo han sido arrastradas y los cultivos han sido destruidos a gran escala.

En vista de hacer algo por una causa mejor, la Asociación Central de Maestros del Estado del Estado de Maharashtra donará su salario de un día. La Asociación, dirigida por el Secretario General Rajesh Surve y el Presidente del Estado Shri Keshavrao Jadhav, transmitió formalmente esta decisión en una declaración presentada al Ministro Principal, el Viceministro Principal y el Ministro de Educación Escolar.

Además, la asociación también instó a que los fondos recolectados se utilicen directamente para el bienestar de las víctimas de las inundaciones a través del gobierno estatal.

Respondiendo al gesto, Ministro de Educación Escolar Hon. Dadaji Bhuse expresó una profunda gratitud hacia la comunidad docente.

«El personal docente siempre viene al rescate en tiempos difíciles en la sociedad. Esta contribución de los maestros es definitivamente inspiradora», agregó el ministro.

Raj Thackeray escribe una carta a CM Fadnavis en vista de las inundaciones de Maharashtra

Más temprano el miércoles, el jefe de MNS Raj Thackeray También escribió una carta al Ministro Principal que instó a la acción inmediata a apoyar a los agricultores que han sufrido grandes pérdidas debido a la lluvia continua y extrema en partes del estado.

Por,

Sr. Devendra Fadnavis,

Primer ministro, estado de Maharashtra, Sasneh Jai Maharashtra, Puede ser plenamente consciente del humo en Maharashtra. No existe tal parte de Maharashtra donde no hay fuertes lluvias. Nuestra fiesta … – Raj Thackeray 24 de septiembre de 2025

Mientras escribía la carta a CM Fadnavis, Raj Thackeray publicó en X: «Las lluvias no estacionales, que comenzaron a mediados de mayo, han devastado varias partes de la zona rural de Maharashtra».

El jefe de MNS, Raj Thackeray, instó al Ministro Principal a ayudar a quienes sufrieron pérdidas, también exigió al gobierno estatal anunciar una sequía húmeda en todo el estado sin aplicar criterios de elegibilidad estrictos.

El jefe de MNS criticó aún más la compensación actual de Rs 7,000-Rs 8,000 por acre como inadecuada y exigió una compensación mínima de Rs 30,000 por acre, afirmando que los agricultores tardará al menos un año en recuperarse.

Concluyendo su declaración, Raj Thackeray afirmó que los ministros no deberían ir a Delhi solo por cuestiones políticas sino también por el bienestar del estado.









