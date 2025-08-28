Inundaciones de Jammu y Cachemira: las fuertes lluvias causan estragos en todo el estado







Desde los últimos días, la situación meteorológica en Jammu y Cachemira tienen ha sido devastador. Las lluvias pesadas a muy fuertes han aumentado la parte norte de la India, creando un enorme caos entre los turistas y los residentes locales. Las condiciones climáticas desfavorables en Jammu y Cachemira causaron severas inundaciones, particularmente en la región de Jammu.

Después de la lluvia extremadamente fuerte, el río Tawi fluye por encima de la marca de peligro, creando una situación de inundación. Las inundaciones en Jammu y Cachemira han dañado varias casas y tiendas en el área.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, una parte de la carretera a lo largo del cuarto puente Tawi también se ha arrastrado en las inundaciones, interrumpiendo el movimiento de tráfico en todo el estado.

Los residentes locales de Jammu informaron que aproximadamente 35 casas y 6 tiendas fueron afectadas por las inundaciones en el área de Belicharana de Jammu.

Según los informes, varias casas también han sido dañadas en el área de Bhaderwah de Agrega Distrito debido a inundaciones repentinas y fuertes lluvias en la región. Mientras que los residentes de Bhaderwah han sido trasladados a lugares más seguros después de las inundaciones repentinas, la condición en todo el estado sigue siendo alarmante.

Mientras hablaba con los medios de comunicación, uno de los residentes de Bhaderwah, Ganesh, declaró que «toda su casa había sido dañada después de que los escombros cayeron sobre él».

Además, declaró que «se escuchó un sonido fuerte alrededor de las 2: 30-3 am. Después de un tiempo, muchos escombros cayeron, y todo en nuestra casa estaba dañado. De alguna manera salvamos nuestras vidas. Toda mi casa está dañada. Nos quedamos en la casa de otra persona ahora …» como citó la agencia de noticias Ani.

Mientras tanto, el nivel del agua del Río Jhelum También ha aumentado en Srinagar después de una lluvia incesante en la región.

Según el IMD, «habrá una reducción significativa en la actividad de lluvia probablemente sobre Jammu y Cachemira desde hoy. Sin embargo, es probable que los hechizos de lluvia aislados continúen en el noroeste de la India durante los próximos 6-7 días», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Además de esto, el área de Jammu también se ha visto muy afectada. Un devastador deslizamiento de tierra ocurrió cerca del templo Vaishno Devi en Katra debido a las fuertes lluvias. Además, el distrito de reasi de Jammu y Cachemira se cobraron más de 30 vidas e hirieron a otras 20. El desastre golpeó el martes por la tarde, alrededor de las 3 p.m., cuando las fuertes lluvias provocaron un enorme deslizamiento de tierra cerca del Inderpastha Bhojnalaya en Adhkuwari, a la mitad de la caminata de 12 kilómetros desde Cada al santuario.

(Con entradas de ANI)





