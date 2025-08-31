





Con partes de Jammu y Cachemira Experimentando hechizos intensificados de lluvia en las últimas semanas, el ejército indio, junto con la policía de Jammu y Cachemira, CRPF, UTDRF y otros equipos de rescate, lanzó operaciones de rescate el domingo. La operación de rescate se lanzó justo después de que una cloudburst golpeó a Rajgarh Tehsil en el distrito de Ramban. El distrito de Rajgarh en Jammu y Cachemira ya se vio afectado debido a las inundaciones repentinas. Al abordar la situación, una declaración oficial agregó que se han destruido múltiples ubicaciones y se han recuperado cuatro cuerpos hasta ahora.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el comisionado adjunto de Ramban Mohammad Alyas Khan, junto con el Superintendente Senior de Policía Arun Gupta, se apresuró al sitio el domingo. El equipo estuvo acompañado por el personal de la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres (SDRF) y el Equipo de Respuesta Rápida (QRT).

DC Khan supervisó personalmente las operaciones continuas de rescate y socorro, con la administración del distrito manteniendo un alto nivel de alerta para asegurarse de que todas las operaciones de rescate se realicen con la máxima perfección.

El funcionario, mientras destacaba el incidente, dijo que «al menos cuatro personas fueron asesinadas y que se informó que desapareció después de que una nube golpeó el área de Rajgarh del distrito de Ramban en Jammu y Cachemira el sábado», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Además, el Jammu y la Cachemira Teniente gobernador Manoj Sinha También ha expresado condolencias a las afligidas familias que perdieron la vida en un burbujo de nubes y un deslizamiento de tierra después de fuertes lluvias en los distritos de Ramban y Readi.

El LG, Manoj Sinha, habló con los funcionarios para evaluar la situación y declaró que toda la asistencia posible se estaba brindando a las víctimas.

Mientras abordaba la situación en Jammu y Cachemira, publicando en la plataforma de redes sociales X, la oficina del teniente gobernador de JK escribió: «Angulas por el CloudBurst y los deslizamientos de tierra activados por la lluvia en Ramban y Ramban. Las condolencias a las familias desconsoladas. Hablan a los funcionarios y toman el sesgo de las operaciones de rescate y socorro.

Mientras tanto, en el vecino distrito de Doda, el magistrado subdivisional de Gandoh (SDM) Arun Kumar Badyal dijo que las continuas fuertes lluvias conducían a inundaciones repentinas en múltiples ubicaciones.

El teniente gobernador de Jammu y Cachemira abordó además que «había continuas fuertes lluvias debido a las cuales hubo inundaciones repentinas en muchos lugares. Varios equipos están tratando de abrir todas las carreteras. Cientos de casas han sido dañados, algunos severamente, algunos parcialmente dañados. DC está continuamente informando informes de mí. Todos los equipos están trabajando en una base de guerra. Nuestros equipos están a la altura de los alimentos en los que están a suministro de alimentos, al igual que las familias, al igual que las familias, al igual que las familias, al igual que las familias, al igual que las familias, al igual que las familias, al igual que las familias, al igual que los alimentos, lo que están en suministro de alimentos» citado por la agencia de noticias ANI.

(Con entradas de ANI)





