Inundaciones de Jammu y Cachemira: CM Abdullah realiza una encuesta aérea de áreas afectadas por las inundaciones







Después de que las fuertes lluvias causaron estragos en todo el estado, el Jammu y Cachemira Primer Ministro Omar Abdullah El jueves realizó una encuesta aérea. El primer ministro realizó la encuesta de las aldeas afectadas por las inundaciones en el distrito de Kathua y también interactuó con aquellos que perdieron sus casas en la calamidad natural, dijeron las autoridades.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el Ministro Principal también presidió una reunión de oficiales y les ordenó que garantizaran el alivio necesario para la población afectada, según lo informado por la agencia de noticias PTI.

Omar Abdullah, después de realizar una encuesta aérea de las áreas afectadas por las inundaciones en el distrito de Kathua, también mantuvo una interacción con los residentes de la aldea de Dagain de Billawar, cuyas casas fueron dañadas en las recientes inundaciones.

Más tarde, también celebró una reunión con los oficiales de la administración del distrito, la Oficina del Ministro Principal, según la oficina del Ministro Principal.

Además, el Ministro Principal también aseguró toda la asistencia posible y ordenó a la administración que garantice el alivio necesario para los afectados, dijo el Post.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el primer ministro de JK, Omar Abdullah, también está programado para visitar el área de Mahore del Reamino Distrito para evaluar el daño causado por las inundaciones repentinas.

Más temprano el lunes, el primer ministro de Jammu y Cachemira, Omar Abdullah, también ordenó a los departamentos preocupados a acelerar las evaluaciones de daños por inundaciones y acelerar las obras de restauración.

La agencia de noticias PTI informó además que las fuertes lluvias en varios distritos en Jammu y Cachemira habían provocado inundaciones repentinas en muchos ríos y desagües, junto con incidentes de deslizamientos de tierra e interrupciones del tráfico.

Omar Abdullah, mientras ponía luz sobre la mayor calamidad que golpeó el estado, dijo que las inundaciones causaron daños masivos a la infraestructura pública, incluidos 330 puentes y 1,500 km de carretera, y destruyeron propiedades privadas como hogares y campos.

Después de las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra a través de Jammu y Cachemira, la Unidad de rifles Rashtriya del ejército indio también organizó un campamento médico gratuito de cinco días bajo la Operación Sadbhavana en el área de Bhalesa de Agrega distrito.

El alcance médico lanzado por el ejército indio también ayudó a ayudar a los residentes afectados por las inundaciones. Además, el gesto humanitario asistió a más de 100 pacientes y también incluyó médicos y personal médico disponible en el sitio para proporcionar servicios de atención médica continuos, incluidos medicamentos gratuitos.

(Con entradas de PTI)





