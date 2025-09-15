Inundaciones de Jammu y Cachemira: 400 personas cambiaron a medida que el hundimiento de la tierra daña las casas







En medio de los intensos hechizos de lluvia en las últimas semanas en Jammu y CachemiraLa situación aún no busca ser más fácil. Con todos los estragos en todo el estado en los últimos días, las autoridades ahora están en alerta máxima. Casi 400 residentes de la aldea de Kalaban en la subdivisión de Mendhar de Jammu y el distrito de Poonch de Cachemira fueron trasladados a refugios temporales el lunes. Esta acción de las autoridades se produce después de que varias casas desarrollaron grietas debido al hundimiento de la tierra provocada por la lluvia continua, dijeron las autoridades el lunes.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, las autoridades, con el apoyo de una ONG local, las autoridades de Jammu y Cachemira están proporcionando material de ayuda y elementos esenciales a las familias desplazadas. Además, la administración ha declarado a Kalaban insegura y ordenó a los residentes que evacuaran hasta nuevo aviso.

Anteriormente, el 13 de septiembre, casi 700 personas se vieron afectadas debido al deslizamiento de tierra y las lluvias incesantes. Además, alrededor de 95 casas fueron dañadas después de días de Lluvia Pesada. Teniendo en cuenta la situación del peligro extremo, las familias que estaban alojadas en los campamentos de socorro actualmente se suministran alimentos, agua potable y otras comodidades básicas, dijeron las autoridades.

Por otro lado, el Vaishno Devi Yatra que debía reanudarse ha sido suspendido nuevamente durante el día 20 consecutivo el domingo. El yatara ha sido nuevamente suspendido debido al clima adverso y repetidos deslizamientos de tierra a lo largo de la ruta Katra.

Expresando sus puntos de vista sobre la suspensión de Vaishno Devi Yatra, Durgesh Shrama, un devoto de Nueva Delhi, enfatizó que «no podríamos tener darshan debido a la lluvia arriba. Pero tenemos la suerte de tener prasad.

Mientras publica en la plataforma de redes sociales X, el SHRI MATA VAISHNO DEVI Santuario (SMVDSB) Afirmó: «El Yatra programado para reanudar el 14 de septiembre se había pospuesto debido a la lluvia incesante». Mientras informaba sobre la suspensión, la junta también instó a los peregrinos a seguir las actualizaciones oficiales.

Mientras tanto, en el distrito de Udhampur, se informaron largos atascos en la Carretera Nacional Jammu-Srinagar (NH-44) en Thard el domingo, donde solo un carril está operativo después de un deslizamiento de tierra masivo.

Las autoridades dijeron que miles de vehículos, incluidos casi 2,000 camiones, estaban varados como el camino temporal creado por la Autoridad Nacional de Carreteras de India (NHAI) no puede manejar el tráfico pesado, informó ANI.

Informando sobre la situación del tráfico en Jammu y Cachemira, el SP (tráfico) adjunto Udhampur, Jatinder Singh, dijo: «El tramo improvisado podría acomodar solo alrededor de 40 camiones por hora, lo que provocó una congestión severa y retrasos de hasta dos horas», según peri.

(Con entradas de ANI)





