Inundaciones de Jammu Cachemira: más de 700 desplazados en deslizamientos de tierra de Poonch







Después de intensos hechizos de lluvia y deslizamientos de tierra en Jammu y Cachemira En los últimos días, las autoridades del distrito de Poonch han comenzado a reubicar familias de la aldea de Kalaban. Esto se produce después de que los deslizamientos de tierra continuos y el hundimiento de la tierra hicieron que el área fuera insegura. Alrededor de 700 personas han sido afectadas, mientras que casi 95 estructuras residenciales desarrollaron grietas después de días de fuertes lluvias.

Las autoridades dijeron que la administración ha declarado insegura de la aldea, y se ha aconsejado a los residentes que evacúen temporalmente. Los afectados han sido trasladados a refugios designados, donde se coordinan las medidas de alivio, informó ANI.

Mientras que el líder de la oposición (LOP) en la asamblea de Jammu y Cachemira, Sunil Sharma, visitó el área de Gadhgaram de Rajgarh Tehsil en el distrito de Ramban el viernes. Visitó el lugar donde cinco personas perdieron la vida en un reciente Cloudburst. Lop Sharma se reunió con las desconsoladas familias, ofreció condolencias y les aseguró el pleno apoyo del Centro y la Administración dirigida por el teniente gobernador Manoj Sinha.

El líder de la oposición en la Asamblea Estatal dijo que el gobierno está comprometido a proporcionar alivio y rehabilitación a los afectados por el Cloudburst y las posteriores inundaciones repentinas. Sharma también enfatizó que su visita tenía como objetivo evaluar personalmente la situación del terreno, revisar el daño causado e identificar áreas que requieren intervención inmediata.

Mientras las operaciones de rescate y socorro continúan en todo el distrito, se están realizando esfuerzos para rastrear a las personas desaparecidas y extender la asistencia oportuna. Según lo informado por la agencia de noticias ANI, en medio de la situación preocupante en todo el estado, los funcionarios se han implementado para coordinar con los residentes afectados y proporcionar suministros esenciales.

En Ramban, las autoridades locales, incluido MLA Arjun Singh Raju, el Comisionado Adjunto y miembros del Consejo de Desarrollo del Distrito, también han inspeccionado los sitios afectados. Aseguraron a los residentes la reubicación a zonas más seguras y una compensación por daños.

Hablando sobre la situación preocupante, MLA Arjun Singh Raju, mientras se dirigía a los medios de comunicación, dijo: «Hay una atmósfera de pánico aquí. Por la noche, recibimos llamadas telefónicas de que el terreno se estaba hundiendo. Por la mañana, se informó que la subsidencia de la tierra de casi 1 a 1,5 pies se ha desarrollado en las casas de 20-25. Hemos inspeccionado la situación. Los residentes no deberían preocuparse, como el gobierno hará las arreglos necesarios y los reclutados con las ubicaciones de las cuentas. Ani.

Notablemente, Ramban Y varias otras partes de Jammu y Cachemira han sido maltratadas por una fuerte lluvia continua en los últimos días, hinchando ríos y creando condiciones de inundación repentina.

(Con entradas de ANI)





