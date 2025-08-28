Inundaciones de Jammu Cachemira: los residentes de Doda cambian a lugares más seguros; 30 muertos en Vai







En medio de lluvias extremadamente fuertes e inundaciones repentinas, la vida de los residentes en el distrito de Doda ha sido severamente interrumpida. Después de las condiciones climáticas severas en Jammu y Cachemira, los residentes de Agrega han sido trasladados a lugares más seguros.

Ganesh Kumar, residente del distrito de Doda, dijo que toda su casa había sido dañada después de que los escombros cayeron, y ahora no tiene techo sobre su cabeza.

Ganesh, mientras hablaba con los medios de comunicación sobre su situación, afirmó que «se escuchó un sonido fuerte alrededor de las 2: 30-3 am. Después de un tiempo, muchos escombros cayeron, y todo en nuestra casa estaba dañado. De alguna manera, salvamos nuestras vidas. Toda mi casa está dañada. Ahora nos quedamos en la casa de otra persona …» como citó por la agencia de noticias y la agencia de noticias.

Junto con Doda, otras partes de Jammu CachemiraIncluyendo las regiones de Katra y Vaishnodevi, han sido golpeados por deslizamientos de tierra. Según lo informado por la agencia de noticias ANI, se produjo un devastador deslizamiento de tierra cerca del Templo Vaishno Devi en el distrito de reasi de Katra, Jammu y Kashmir.

El deslizamiento de tierra fue tan devastador que eliminó varios campamentos y también cobró más de 30 vidas y dejó 20 peregrinos heridos. El desastre golpeó el martes por la tarde, alrededor de las 3 p.m., cuando las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra masivo cerca del Inderprastha Bhojnalaya en Adhkuwari, que está a la mitad de la caminata de 12 kilómetros desde Katra hasta el sharro de Vaishnodevi.

Teniendo en cuenta la situación alarmante y extremadamente sensible en la región, la Junta del Santuario Vaishno Devi ha asumido la responsabilidad de repatriar cuerpos de las víctimas de deslizamientos de tierra a sus lugares nativos.

Dirigirse a los medios sobre la situación, el BJP MLA Baldev Raj Sharma ha informado que 34 personas perdieron la vida en el Vaishno Devi El deslizamiento de tierra, y agregó que los heridos en el incidente están recibiendo un buen tratamiento y tienen la esperanza de recuperarse.

El BJP MLA Sharma también agregó que «las personas heridas en el deslizamiento de tierra cerca del Templo Vaishno Devi están recibiendo un buen trato … 34 personas han perdido la vida en este incidente», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Sharma declaró además que los heridos están recibiendo el mejor tratamiento en el Hospital de Superspecialy Shri Mata Vaishno Devi Narayana.

Al dirigirse en detalle el paradero de los heridos y su tratamiento, destacó, «Las personas heridas en el deslizamiento de tierra cerca del Templo Vaishno Devi están recibiendo un buen tratamiento … 14 personas se someten a tratamiento en Shri Mata Vaishno Devi Narayana Superspecialy … Más de 30 personas han perdido sus vidas, y el Shri Mata Vaishno Devi Devi Hospital Santuario ha asumido la responsabilidad de enviar los cuerpos a sus lugares nativos «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

(Con entradas de ANI)





Fuente