Inundaciones de Jammu Cachemira: la carretera nacional de 270 kilómetros de largo reabre después de 9 días







Después de intensos hechizos de lluvia causó inundaciones en Jammu y CachemiraLa situación en todo el estado del norte ahora parece mejorar. La carretera nacional Jammu-Srinagar reabrió el miércoles para el tráfico vehicular. La carretera nacional que conecta las principales ciudades estuvo cerrada durante nueve días.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, la carretera crucial de 270 kilómetros es la única carretera para todo clima que vincula a Cachemira con el resto del país. Después de estar cerrado durante casi 14 días, el viaje hacia el estado fue una grave molestia. La carretera se cerró debido a los múltiples bloqueos causados ​​por fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Sin embargo, se reabrió brevemente el 30 de agosto, pero se cerró nuevamente. En total, la carretera permaneció bloqueada durante 14 días.

Un funcionario, mientras se dirigía a la reapertura de la carretera, dijo que «las carreteras Kishtwar-Sinthan-Anantnag y Srinagar-Sonamarg-Gumri también se reabrieron el miércoles», como se citó por la agencia de noticias PTI.

Otro funcionario del Autoridad Nacional de Carreteras de la India dijo que «las obras se vieron afectadas por fuertes lluvias intermitentes. Después de reanudar el trabajo en una base de guerra desde el 7 de septiembre, se construyó una carretera de desvío de 300 metros, y hoy se ha restaurado el tráfico en la carretera», informó PTI.

Agregando que el movimiento vehicular a través de las carreteras está continuando sin problemas después de la reapertura de la carretera, la situación en términos de infraestructura vial ahora ha vuelto a la normalidad.

El 2 de septiembre, un deslizamiento de tierra masivo que mide unos 550 x 300 metros golpeó la carretera cerca de Thard-Jakheni en el distrito de Udhampur, enterrando la carretera bajo escombros pesados, dijo el funcionario de NHAI.

El funcionario del NHAI destacó que «desde la misma noche del incidente, los funcionarios de NHAI y cientos de trabajadores trabajaron incansablemente a través de lluvias, barro e interrupciones repetidas para despejar la carretera. A pesar de los desafíos, el equipo permaneció en el suelo 24×7 y lo restauró».

Las autoridades dijeron que «las autoridades están tratando de despejar la carretera de vehículos varados, particularmente aquellos que llevan suministros esenciales a los distritos de Cachemira Valley, Doda y Kishtwar», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

La peregrinación al Mata Vaishno Devi Santuario En la cima de Trikuta Hills, también permaneció suspendido por el 16º día consecutivo el miércoles.

Además, la carretera Srinagar-Sonamarg-Gumri, que también se cerró debido a un deslizamiento de tierra cerca del modo Rusool en el cinturón de Zojila, ha reabierto.

Al informar más sobre las operaciones de tráfico suaves en todo el estado, los funcionarios dijeron: «El tráfico en la carretera mogol interregional, que conecta el distrito de Poonch de la región de Jammu con el distrito de Cachemira, se mueve sin problemas, mientras que la carretera Batote-Doda-Kishtwar permanece cerrada debido a los juegos de tierra».

Los funcionarios agregaron además que «el cierre de carreteras y otros caminos interregionales a Cachemira dio como resultado que más de 4.000 vehículos se quedaron varados en varios lugares de Kathua, Samba, Jammu, Udhampur, Ramban, el Valle de Cachemira y Punjab», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

(Con entradas de PTI)





Fuente