Inundaciones de Jammu Cachemira: el ejército indio organiza un campamento médico gratuito de cinco días en Doda







La situación en Jammu Cachemira durante los últimos días ha sido devastador. Las inundaciones repentinas en todo el estado han hecho que la condición sea mucho más preocupante. En un gesto humanitario después de las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra a través de Jammu y Cachemira, la Unidad de Rifles Rashtriya del ejército indio organizó un campamento médico gratuito de cinco días bajo la Operación Sadbhavana en el área de Bhalesa del distrito de Doda, informó la agencia de noticias ANI.

El alcance médico se lanzó para ayudar a los residentes afectados por las inundaciones. Ya ha atendido a más de 100 pacientes y también incluye médicos y personal médico disponible en el sitio para proporcionar servicios de atención médica continuos, incluidos medicamentos gratuitos.

Mientras hablaba con los medios de comunicación, el Dr. Salma, Hospital del Subdistrito, Gandoh, dijo: «Tales campamentos deben organizarse con más frecuencia para que las personas puedan beneficiarse. Las personas reciben medicamentos gratuitos, y los médicos y los equipos médicos están disponibles … más de 100 pacientes han visitado hasta ahora … las personas necesitan ayudarse entre sí».

Mientras tanto, el antiguo Sarpanch de Dharveri, Mohd Iqbal, también elogió el Del ejército Los esfuerzos, afirmando que el campamento había atendido múltiples propósitos más allá de la atención médica.

«Este campamento es muy bueno. Este campamento del Ejército no solo se usa para fines médicos, sino también para el trabajo de rescate en áreas como carreteras rotas y zonas de inundación … han proporcionado medicamentos a casi 100 pacientes en la actualidad», dijo el ex Sarpanch.

Mientras tanto, Jammu y Cachemira continúan lidiando con las consecuencias de las persistentes fuertes lluvias. Más temprano el miércoles, el primer ministro Omar Abdullah dijo que el monzón de este año ha causado daños generalizados y prometió que su gobierno buscaría un apoyo sustancial del centro, informó ANI.

Abdullah visitó la aldea de Kalaban en la subdivisión de Mendhar, donde el hundimiento de tierras ha afectado a múltiples familias. «Las lluvias de este año han causado daños significativos en Jammu y Cachemira … Usaremos cualquier recurso financiero que tengamos para proporcionar alivio a las personas. También estamos en contacto cercano con el gobierno central … Colocaremos nuestras demandas ante ellos para un paquete significativo para Jammu y Cachemira», dijo en Kalaban.

El lunes, casi 400 residentes de la aldea, ubicados en el distrito de Poonch, fueron trasladados a refugios temporales Después de que varias casas desarrollaron grietas debido al hundimiento de la tierra provocados por días de lluvia continua.

Las autoridades, con el apoyo de una ONG local, proporcionan material de ayuda y elementos esenciales a las familias desplazadas. La administración ha declarado a Kalaban insegura y ordenó a los residentes que evacuaran hasta nuevo aviso.

(Con entradas de ANI)





Fuente