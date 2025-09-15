Inundaciones de Himachal Pradesh: el gobierno de Karnataka proporcionará Rs Five Crore







Himachal Pradesh es uno de los peores estados afectados por las inundaciones en lo que respecta a la región norte de la India. El estado ha experimentado una pérdida masiva de infraestructura junto con vidas humanas, lo que seguramente ha hecho que la condición sea mucho más devastadora. En vista de estos tiempos extremadamente difíciles, el gobierno de Karnataka se ha comprometido a liberar Rs 5 millones de rupias para el alivio y la rehabilitación de desastres en Himachal Pradesh devastado por inundaciones.

En una carta a su homólogo de Himachal Pradesh, Sukhvinder Singh Sukhu, el primer ministro Siddaramaiah de Karnataka aseguró que la gente de Karnataka se solidaría con la gente de HP en esta hora de angustia.

El primer ministro Siddaramaiah, en una carta al CM de Himachal Pradesh, dijo que «la pérdida de vidas preciosas,, desplazamiento de familiasy la destrucción de casas e infraestructura nos han trasladado profundamente a Karnataka. En momentos como estos, cuando la naturaleza prueba nuestra resistencia, el espíritu de unidad y fraternidad que une a nuestra nación se convierte en nuestra mayor fortaleza «, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Además, Siddaramaiah dijo que las oraciones y la buena voluntad de la gente de Karnataka están con la gente «resistente» de Himachal Pradesh. También expresó su confianza en que el estado surgirá de esta tragedia con renovada fuerza y ​​resolución.

CM Siddaramaiah En su carta también escribió: «Como un gesto de solidaridad y apoyo, el Gobierno de Karnataka ha decidido liberar una contribución de Rs 5 millones de rupias hacia el alivio de desastres y los esfuerzos de rehabilitación en su estado. Si bien no sabemos que ninguna suma puede compensar realmente las pérdidas humanas y materiales sufridas, es nuestra gran esperanza que esta asistencia traiga algo de alivio inmediato a las familias afectadas», como es citada por la agencia humana y material que se puede hacer.

Himachal Pradesh ha sufrido pérdidas por una suma de Rs 4,122 millones de rupias debido a las nubes, las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias del 20 de junio al 8 de septiembre, y 370 personas han muerto en incidentes relacionados con la lluvia y accidentes de carreteras en el estado, según el Centro de Operación de Emergencia del Estado.

De las 370 muertes, 205 se debieron a incidentes relacionados con la lluvia, que incluyen 43 muertes por deslizamientos de tierra, 17 de Cloudbursts y nueve de inundaciones repentinas. Sin embargo, la situación en el estado aún no está en su mejor momento; Actualmente, 41 personas todavía son reportadas como desaparecidas, mientras que los accidentes de tráfico han representado 165 muertes.

