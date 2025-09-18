Inundaciones de Himachal: el número de muertos sube a 419, incluye 237 bajas relacionadas con la lluvia







El Himachal Pradesh La Autoridad de Gestión de Desastres del Estado (SDMA) ha publicado un informe acumulativo que detalla los extensos daños y bajas de la temporada del monzón de 2025, que comenzó el 20 de junio. El informe, actualizado al 17 de septiembre de 2025, confirma un total de 419 muertes en todo el estado.

El número de muertes total se separa en dos categorías, las muertes relacionadas con la lluvia y las muertes por accidentes de tráfico.

Bajo muertes relacionadas con la lluvia, 237 personas han muerto en varios incidentes relacionados con la lluvia. El mayor número de estas muertes fueron de deslizamientos de tierra (52 muertes), seguido de caída de árboles/rocas empinadas (45 muertes), ahogamiento (40 muertes), nubes (17 muertes) e inundaciones repentinas (11 muertes).

Mientras tanto, se han atribuido 182 muertes adicionales a los accidentes de tráfico durante el temporada de monzón.

El monzón ha causado una destrucción generalizada a la propiedad privada y pública. La pérdida acumulada a la propiedad pública se estima en Rs 4,59,536.54 lakhs. El informe detalla pérdidas significativas a la infraestructura clave que incluyen pérdidas en PWD (Departamento de Obras Públicas) reportadas en Rs 1,41,387.8 lakhs.

La pérdida ante Jal Shakti Vibhag (JSV) es en Rs 13,946.69 lakhs. La pérdida para el departamento de energía es de Rs 2.045.05 lakhs. El daño a las casas también es severo, con 583 casas de Pucca y 1676 casas Kutcha parcialmente dañadas, mientras que 934 casas de Pucca y 2150 casas Kutcha fueron destruidas por completo.

El informe también proporciona un desglose en el distrito de los incidentes, con un total de 145 deslizamientos de tierra, 98 inundaciones repentinas y 46 Cloudbursts registrados. El mayor número de deslizamientos de tierra se encontraba en el distrito de Lahaul & Spiti (L&S) con 29 incidentes, seguido de Shimla con 27 y Kullu con 23. L&S también informó la mayoría de las inundaciones repentinas con 57 incidentes. El mayor número de Cloudbursts se informaron en Mandi con 19, seguido de Kullu con 12 y Chamba con 6.

Mientras tanto, la policía de Himachal Pradesh, junto con la Fuerza de Respuesta a Desastres del Estado (SDRF) continuó ‘Operación Hausal` para recuperar a las personas atrapadas en varias áreas después de las inundaciones repentinas golpeó el área de Dharampur, dejando un rastro de destrucción.

«En la noche del 15 al 16 de septiembre, la inundación repentina en el área de Sonkhad, Dharmpur afectó la parada de autobuses, el mercado y las casas circundantes. La policía de Mandi, en coordinación con SDRF, inició inmediatamente las operaciones de alivio y rescate», publicó la policía de Himachal en X.

Sin embargo, 2 personas todavía están desaparecidas y los esfuerzos están en curso para localizarlas, informó la policía de Himachal el jueves.

«Nuestros esfuerzos continúan para que no hay esperanza no cumplida. Desafortunadamente, dos personas todavía están desaparecidas. Los esfuerzos coordinados están en curso para encontrarlos. La policía siempre están comprometidos a garantizar la seguridad y la protección de la vida de cada ciudadano «, agregó la policía en su puesto.

Anteriormente, el primer ministro Sukhvinder Singh Sukhu presidió una reunión de alto nivel para evaluar el daño causado por las lluvias torrenciales en las últimas 48 horas en todo el estado. Expresó una profunda preocupación por la pérdida de vidas y propiedades y ordenó a todos los oficiales preocupados a tomar medidas rápidas para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas afectadas. Dijo que durante los últimos dos días, cinco personas han perdido la vida, tres en Nihari y dos cerca de Pandoh Mohal Suma de la subdivisión de Sadar de Distrito MandiMientras faltaban dos personas, según una declaración oficial.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente