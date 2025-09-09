Inundaciones de Himachal: el ministro de PWD señala 35 vehículos para alivio de las inundaciones







Con la situación en Himachal Pradesh Ya en el peor de los casos, el Ministro de la PWD marcó el martes 35 vehículos para áreas afectadas por desastre. El ministro de Himachal Pradesh también ha instado al primer ministro Modi a un paquete especial de ayuda para regiones afectadas por inundaciones en todo el estado.

El Ministro del Departamento de Obras Públicas (PWD) de Himachal Pradesh, Vikramaditya Singh, el martes, mientras marcaba 35 vehículos para su uso en áreas afectadas por desastres del estado, también expresó que la visita del primer ministro Narendra Modi al estado hoy extendería pleno apoyo al trabajo de alivio y restauración.

En declaraciones a los medios de comunicación después de señalar los vehículos de rescate en Shimla, el ministro de Himachal Pradesh dijo: «Los vehículos se han adquirido a un costo de aproximadamente Rs 3.5 millones de rupias y ayudarán a funcionarios de PWD y al personal de campo que participan en operaciones de restauración y rescate de carreteras tras daños al monzón en general», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Además, agregó: «Hoy (9 de septiembre), estoy feliz de que estos vehículos sean lanzados en un momento en que el trabajo de rescate y restauración está en curso en todo el estado. Pero también estoy profundamente triste que durante estas operaciones, dos de nuestras Pwd Los operadores perdieron la vida en el cumplimiento del deber. Estamos con sus familias y extenderemos el pleno apoyo «, informó ANI.

El ministro de PWD, Singh, dijo además que los nuevos vehículos se desplegarán principalmente en subdivisiones remotas y difíciles de alcanzar, donde los ingenieros de PWD antes enfrentaron desafíos debido a la falta de instalaciones de transporte.

Al abordar la compra de vehículos nuevos, afirmó: «Nuestra propuesta es comprar 70 vehículos, pero en la primera fase, hemos comprado 35. Estos se enviarán a subdivisiones donde no hay vehículos departamentales disponibles para que nuestros ingenieros junior y SDO puedan llevar a cabo su trabajo de manera más efectiva».

El ministro dijo que se celebró una reunión de revisión en línea de tres horas con funcionarios de PWD para monitorear la autorización de la carretera.

Mostrando preocupación por la infraestructura de la carretera en Himachal Pradesh, el ministro de PWD destacó: «Los datos de ayer (8 de septiembre) muestran que 1,220 carreteras todavía estaban bloqueadas. Hemos instruido al departamento para que los aclare como una prioridad. Excavators, JCBS y otras máquinas se despliegan en varios distritos, incluso en el Jhalori Jot-Aut-Luhri Highway y el CHAMBAU TIEJO, CHABMAU TIEJO, CHAMBAU TIEJO, CHAMATHAMAU ALTA, EN Los ingenieros estacionaron cada 10-15 km para garantizar un espacio libre rápido «, según lo citado por ANI.

Señaló que se está dando prioridad a las carreteras bloqueadas al 100 por ciento sin conectividad alternativa, especialmente en las áreas de cultivo de manzanas de los distritos de Kullu, Mandi y Shimla, donde los agricultores están luchando por transportar sus productos.

Con respecto a la situación, el ministro de PWD Singh también solicitó apoyo central en trabajos de alivio y restauración.

Llamar al día «importante para Himachal Pradesh» debido a PM Modi’s Visita, Singh dijo: «El primer ministro llama a Himachal su segunda casa. Creo que en esta hora de desastre, se elevará por encima de la política del partido y extenderá la cooperación completa al estado. Esperamos un paquete especial para áreas afectadas por desastre. El primer ministro lo informará en Kangra, y estoy seguro de un resultado positivo».





Fuente