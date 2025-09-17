Inundaciones de Bali, 3 centrales eléctricas seguramente operarán de manera óptima

Yakarta, Viva – Sociedad e infraestructura en la isla de Bali. Probado con desastre inundación que golpeó varias áreas de la isla de los dioses a principios de septiembre de 2025. En medio de la situación de emergencia, varias partes también ayudaron a acelerar el impacto del desastre.

Uno de ellos PLN Indonesia Power (PLN IP), que es un fuerte compromiso para mantener la confiabilidad del suministro de electricidad, así como estar presente directamente para ayudar a la comunidad afectada. Desde el primer día de la inundación, el equipo de respuesta de emergencia de PLN IP se desplegó inmediatamente en el campo.

En el lado de la generación, PLN IP asegura que el Pesanggaran PLTDG, Gilimanuk PLTG y Pemaron PLTGU sigan siendo una operación óptima. Tercero generador Esta es la columna vertebral del sistema eléctrico Bali, que suministra energía a objetos vitales como aeropuertos, hospitales y oficinas gubernamentales que continúan operando en medio de un desastre.

En respuesta a la situación, el director gerente de PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, dijo que la presencia de PLN IP no era solo una cuestión de mantener el sistema eléctrico, sino también sobre la responsabilidad social corporativa.

«We not only maintain the reliability of the electricity system, but also ensure that PLN Indonesia Power is present in a real community. In emergency situations such as floods in Bali, we move quickly, not only restore the system, but also provide direct assistance to affected residents. This is part of our social responsibility as a company as a company as a company energía Nacional «. Bernadus dijo citado de su declaración, miércoles 17 de septiembre de 2025.

PLN Indonesia Power (PLN IP) dijo que continúa fomentando el desarrollo de la energía geotérmica en Indonesia para apoyar el logro de la independencia de la energía nacional.

Como unidad operativa en el área afectada, la IP PLN de la Unidad de Negocios Generantes de Bali (UBP) juega un papel estratégico en el mantenimiento de la estabilidad del sistema eléctrico y el apoyo directamente de la comunidad. El gerente senior de PLN IP UBP Bali, hice a Harta Yasa, enfatizé la importancia de los roles locales en el tratamiento de situaciones de emergencia.

«Entendemos que Bali tiene características dinámicas de carga de electricidad, principalmente debido al dominio del sector turístico. Pero en una emergencia como esta, nuestra prioridad es mantener la confiabilidad del sistema y garantizar que el público todavía obtenga un acceso seguro y estable a la electricidad. Al mismo tiempo, también estamos presentando directamente a los residentes afectados como una forma de preocupación y solidaridad». estrictamente.

Hasta ahora, el equipo de poder de PLN Indonesia todavía se está moviendo en el campo para ayudar a las personas afectadas por las inundaciones. La asistencia logística, el soporte técnico y la asistencia directa continúan realizándose como una forma de compromiso sostenible de la Compañía para tratar situaciones de emergencia.

La acción de PLN IP en el manejo de la inundación de Bali es una prueba de que la compañía energética no solo juega un papel en los aspectos técnicos, sino también en las misiones humanitarias.

«PLN IP muestra que la energía producida no es solo para generar electricidad, sino también la luz de la luz para las personas necesitadas», agregó.