Inundación repentina en Sitaro, Sulawesi del Norte, 9 personas murieron

Sitaro, EN VIVO – Nueve personas morir en eventos Inundaciones repentinas que afectó a Sitaro Islands Regency, provincia de Sulawesi del Norte. Este desastre ocurrió el lunes 5 de enero de 2026 a las 02.30 WITA.

Jefe del Centro de Datos, Información y Comunicación sobre Desastres BNPBAbdul Muhari explicó que había tres subdistritos afectados por inundaciones repentinas. Es decir, los distritos de East Siau, South East Siau y West Siau.

Inundaciones repentinas en Sitaro, Sulawesi del Norte

«El incidente se produjo después de que una lluvia de alta intensidad cayera sobre la zona durante bastante tiempo», dijo en su comunicado el lunes 5 de enero de 2026.

Abdul explicó que su grupo encontró varios materiales de roca y barro que llenaban las calles y se derramaban sobre los edificios de los residentes.

Sin embargo, según los informes del equipo de campo, las inundaciones repentinas han disminuido. Sin embargo, continuó, las redes eléctricas y de telecomunicaciones en las zonas afectadas fueron cortadas.

«Los datos temporales recopilados por el equipo de respuesta rápida de BPBD de Sitaro Regency registraron detalles de las víctimas, incluidas nueve personas que murieron, cinco personas que fueron buscadas, 17 personas resultaron heridas y 102 personas se refugiaron en el edificio GMIST Bethbara», dijo.

Luego, hasta cinco viviendas fueron denunciadas como desaparecidas o arrasadas. Aún se están recuperando otras pérdidas materiales.

Hasta ahora, el equipo conjunto de búsqueda y rescate (SAR) sigue evacuando y buscando víctimas reportadas como desaparecidas. El obstáculo que se enfrenta en el terreno a la hora de movilizar recursos es ajustar el cronograma de cruce de barcos a la Regencia de las Islas Sitaro.