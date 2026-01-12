Inundación De 70 Cm, Residentes Del Dormitorio De La Policía Pondok Karya En El Sur De Yakarta Fueron Evacuados En Botes

Jacarta – Las fuertes lluvias que azotan Yakarta desde la mañana han inundado el dormitorio de policía de Pondok Karya, en el sur de Yakarta. inundación.

El nivel del agua en algunos puntos alcanzó los 70 centímetros, lo que obligó a 20 personas a Policía Metro Jaya desplegado para evacuación habitante afectado. Personal de la Subdirección Sie Pammat de Gasum, Dirección Samapta de Polda Metro Jaya inició las operaciones de evacuación a las 09.00 horas.

Diez personas llevan a cabo el seguimiento regional, mientras que otras diez están en espera en la sede para garantizar el buen funcionamiento de las operaciones. Están equipados con completas instalaciones e infraestructuras, incluyendo una unidad de rescate, gama D-Max, embarcación LCR, dos canoas, cabos carmantel, dos motosierras, cascos de rescate, chalecos salvavidas, luces portátiles y boyas de anilla.

«Estamos desplegando personal y equipos para garantizar que los residentes afectados por la inundación puedan ser evacuados de forma segura. El nivel del agua en el lugar oscila entre 20 y 70 centímetros y actualmente sigue aumentando. Por lo tanto, nuestros miembros permanecen alerta en el lugar», dijo el director de Samapta Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Wahyu Dwi Ariwibowo.

Hasta ahora, sigue lloviendo a cántaros en el lugar, pero Wahyu enfatizó que la evacuación continúa de forma segura y bajo control. El jefe de Relaciones Públicas de Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, hizo un llamamiento al público para que utilice el servicio de emergencia 110 si necesita ayuda rápida.

«Instamos a las personas afectadas por inundaciones o que experimentan una emergencia a que se comuniquen inmediatamente con el servicio de emergencia 110. Nuestros agentes están listos para responder y brindar asistencia lo antes posible», dijo Budi.

Budi agregó que su partido continúa monitoreando la evolución de la situación de las inundaciones y aumentando la preparación del personal para garantizar la seguridad de la comunidad.

«La policía de Metro Jaya garantiza que continuará monitoreando la evolución de la situación de las inundaciones y aumentará la preparación del personal para garantizar la seguridad de la comunidad», dijo.