Introducir el mercado de capitales a los jóvenes, el título ‘inicial’ del movimiento nacional de educación financiera

Yakarta, Viva – Bolsa de valores de Pt Indonesia (EN) con el gerente central Juventud católica ha firmado un mou sobre el movimiento nacional Alfabetización financiera y escuela Mercado de capitalesPara introducir el mundo de los mercados de capitales a los niñosadulto joven en la patria.

Como seguimiento, el inicio del movimiento nacional de educación financiera y la Escuela de Mercado de Capital se llevó a cabo el 16 de septiembre de 2025, en el edificio IDX, Yakarta.

Jefe Regional 3 – Desarrollo del mercado de BEI, dijo Kemas M. Rumaiyar, su partido apreció mucho la colaboración con jóvenes de la gestión del Centro Juvenil Católico. Hizo hincapié en que Bei siempre abre espacio para la generación más joven, para comprender el mundo del mercado de capitales de una manera simple y dirigida.

«Queremos asegurarnos de que el mercado de capitales pueda ser accedido por todos los grupos, especialmente los jóvenes. La colaboración como esta es importante para que la educación financiera pueda tocar más ampliamente», dijo Kemas en su declaración, el miércoles 17 de septiembre de 2025.



Monitorear el movimiento del stock de la pantalla y CSPI

El presidente del PP de la juventud católica, Stefanus Gusma, enfatizó que una comprensión del mercado de capitales y la capacidad de invertir en acciones, es una habilidad importante para la generación joven actual.

Según él, el desarrollo de la economía global requiere que los jóvenes no solo se conviertan en trabajadores, sino también inteligentes en la gestión de sus activos financieros.

«Comprensión del mercado de capitales y la capacidad inversión Las acciones son una necesidad que ya no se puede posponer. Los jóvenes deben comenzar alfabetizar el mercado de capitales para participar en el crecimiento económico de la nación «, dijo Gusma.

Esperaba que esta actividad pudiera abrir nuevas ideas para los miembros de los jóvenes católicos en toda Indonesia. Gusma también es optimista de que cada vez más cuadros participarán directamente en la inversión en acciones después de participar en esta actividad.

«Nuestra esperanza, a través de este programa, nace cada vez más miembros juveniles católicos que se atreven a invertir en el mercado de capitales. De esa manera, no solo somos espectadores, sino que también nos convertimos en parte de actores económicos activos», dijo.

Para obtener información, el inicio del movimiento nacional de educación financiera y la Escuela de Mercado de Capital de Nivel 1 marca el comienzo de una serie de actividades avanzadas que se realizarán de manera continua en varias regiones. Se espera que este programa amplíe el alcance de la educación financiera, al tiempo que fomenta el nacimiento de los jóvenes que no solo son la educación financiera, sino que también se atreven a convertirse en mercados de capitales inteligentes y responsables.