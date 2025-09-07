Introducido en Surabaya, ¿cuánto cuesta el precio de Aion Ut?

Surabaya, vivo – Gac Indonesia introdujo recientemente Voy a UT En el Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2025. Este automóvil eléctrico es uno de los nuevos modelos ofrecidos para el mercado de vehículos eléctricos urbanos. Su presencia agregó opciones en el segmento de hatchback eléctrico.

Leer también: Toyota Yaris usado sigue siendo el objetivo, este es el rango de precios



La compañía dijo que Aion UT fue diseñado para las necesidades de movilidad de la comunidad urbana. La atención se centra en el uso diario y al mismo tiempo prestar atención a los aspectos de la tecnología y la comodidad. Este modelo también está destinado a usuarios jóvenes y profesionales.

«Además de tener un diseño atractivo, se cree que la presencia de UTION en Surabaya es un momento importante para confirmar el posicionamiento de este automóvil como un EV basado en la inteligencia artificial (IA) con la tecnología más alta de su clase», dijo la planificación de productos y la estrategia Gac Indonesia, Iqbal Taufiqurrahman, citada Viva Automotive De la declaración oficial, domingo 7 de septiembre de 2025.

Leer también: Bajo precio de MPV Septiembre 2025: Avanza a la última Stargazer



Aion UT se ofrece en dos variantes, estándar y premium. Las opciones de color disponibles incluyen verde esmeralda, plata de piedra lunar, blanco lunar, rojo terciopelo y beige de almendras. También hay una opción de techo blanco para dos colores, a saber, esmeralda verde y rojo terciopelo.

Precio La variante estándar oficial está vinculada bajo RP330 millones. Para las variantes premium, los precios están por encima de ese rango con una referencia en la carretera Jacarta. Mientras que los precios fuera de Yakarta ajustarán sus respectivas regulaciones regionales.

Leer también: Lista de precios, kilometraje y auto promocional Gac Aion Car



En términos de diseño, este automóvil fue trabajado por Stéphane Janin, un diseñador europeo que ahora lidera el Centro de diseño avanzado de GAC. Las características visuales que se muestran incluyen la forma del cuerpo aerodinámico, el techo de la flotación y los faros con la inspiración del ojo del búho. La señal de giro y la parte trasera usan el patrón de luz de cubos de matriz.

Las dimensiones del vehículo alcanzan una longitud de 4,270 mm, ancho de 1.850 mm y una altura de 1,575 mm, con una distancia entre ejes de 2.750 mm. La capacidad de la batería permite el kilometraje de hasta 500 km en una carga. Con el cargador rápido de CCS2 tipo DC, la batería se puede llenar del 30 por ciento al 80 por ciento en aproximadamente 24 minutos.

Interior Aion UT está diseñado para proporcionar un espacio bastante aliviado. Los asientos delanteros se pueden quitar hasta 180 grados. Además, hay un techo de vidrio panorámico con cortinas eléctricas y el uso de paneles recubiertos de material blando.

Otras características tecnológicas incluidas incluyen una pantalla central que mide 14.6 pulgadas con el chip Qualcomm SA8155P. Este sistema admite órdenes de voz y vehículos de control a través de aplicaciones móviles. En términos de seguridad, Aion UT está equipado con una nueva batería de generación, un sistema de hinojo L2 y asistencia integrada de crucero.