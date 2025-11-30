Intervenir para ayudar a los residentes afectados por las inundaciones en Sumatra-Aceh

Jacarta – Presidente General (Ketum) del PPD del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia instruyó a todos los administradores y cuadros de la Fuerza Juvenil del Partido Golkar (AMP) en Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh acudieron para ayudar a las víctimas inundación y deslizamientos de tierra en zonas afectadas por desastres.

Esto es importante porque todavía hay muchas áreas en las 3 provincias que no lo han recibido. ayuda desde ingredientes alimentarios hasta sanitarios.

Las instrucciones de Bahlil fueron transmitidas por el presidente del PP AMPG, dijo aldi Al Idrus con la dirección al entregar paquetes de ayuda alimentaria básica que consisten en arroz, aceite de cocina, azúcar y fideos instantáneos al presidente del PD AMPG Sumatra del Norte, Dedi Dermawan Milaya, acompañado por administradores en Medan, el domingo 30 de noviembre de 2025, para ser distribuidos a los residentes afectados por el desastre.

«Rezamos juntos para que este desastre no vuelva a ocurrir en el futuro, y todas las partes salgan inmediatamente a brindar asistencia a las zonas afectadas por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra», dijo Said Aldi.

Said Aldi admitió que estaba preocupado y expresó su profundo pesar por el desastre ocurrido. Pidió a la ciudadanía mantener la paciencia y la firmeza ante el desastre ocurrido.

Bahlil Lahadalia, a través de AMPG, también espera que la ayuda alimentaria distribuida sea útil para las comunidades afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra.

«Actualmente hemos pedido a AMPG en Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh que vengan a llevar ayuda alimentaria a las comunidades afectadas por el desastre. Porque hasta el día de hoy muchos residentes todavía se encuentran en campos de refugiados», concluyó Said.