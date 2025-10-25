Interrupciones del LRT hasta que los pasajeros caminen, KAI se disculpa

Jacarta – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero se disculpa por las molestias causadas a los pasajeros perturbación viaje LRT Jabodebek en todas las rutas de servicio que se produjeron aproximadamente a las 08.41 WIB del sábado 25 de octubre de 2025.

«Sábado 25 de octubre de 2025 a partir de las 08.41 WIB. Se produjo una interrupción en el tercer sistema ferroviario que funciona como proveedor de electricidad para los trenes. Esto provocó que todo el viaje del LRT de Jabodebek quedara inoperable», dijo el sábado el gerente de relaciones públicas, Mahendro Trang Bawono, en su declaración oficial.

Como resultado de esto, cinco trenes del LRT de Jabodebek se vieron obligados a detenerse en el lugar. pistaa saber:

– TS 28 con número de viaje SN 62 para en la ruta Kuningan – Pancoran

– TS 07 con parada número SN 45 en la ruta Taman Mini – Kampung Rambutan

– TS 17 con número de viaje SN 64 para en la ruta West Bekasi – Cikunir 2

– TS 31 con número de viaje SN 60 para en la ruta Cawang – Halim

– TS 29 con número de viaje SN 63 para en la ruta Halim – Cawang



Pasajeros del LRT de Jabodebek [Humas PT KAI] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

«Como medida de manejo, el equipo de KAI evacuó a los usuarios que estaban en el tren», dijo.

La evacuación se llevó a cabo a través de pasarelas hasta las estaciones más cercanas, a saber, las estaciones de Kuningan, Halim, Cawang, Kampung Rambutan y West Bekasi. A las 10.06 horas, todos los usuarios del circuito LRT de Jabodebek que estaba detenido en la ruta fueron evacuados.

«Un total de 653 usuarios fueron evacuados con éxito y de forma segura sin ningún informe de heridos. Actualmente, el proceso de gestión de la interrupción se ha completado y el servicio LRT de Jabodebek ha vuelto a funcionar con normalidad en todas las líneas de servicio», explicó.

Debido a este incidente, los pasajeros afectados por la interrupción pueden cancelar su viaje en el mostrador de la estación más cercana.