





Con cada año que pasa, ven NavratriY es casi obligatorio para Mulund West para aumentar su juego de celebración. Sus caminos y carriles están enlucidos con pancartas aún más grandes, anunciando e invitando a los fieles a nueve noches de festividades. La mayoría de estas monedas de vista son lo suficientemente grandes como para bloquear la vista de los últimos edificios residenciales de dos o tres primeros pendientes, y los árboles que alguna vez fueron comunes en todo el suburbio. Muchas de estas pintorescas residencias fueron construidas en el estilo de bungalow. Tenían fachadas tradicionales, similares a las casas en Gujarat, un hecho sobre el que aprendí años después; Algunos tenían patios con pozos en el centro. Estas casas se jactaban de chhajas de madera (toldos), balaustradas y balcones largos y curvilíneas y porches extensos con columpios y parches de verde.

Estas preciosas observaciones eran parte integrante de un juego que jugaría como un escolar. Mi escuela El autobús se atravesaría la mayor parte del corazón del suburbio, en la escuela de ruta y de regreso a casa. Sin amigos de clase a lo largo de la misma ruta, preferí mirar por la ventana. Pronto, me fascinó los nombres de las calles: Zaver Road, Rattanshi Hirji Bhojraj Road, Sevaram Lalwani Road, Dr Ambedkar Road, Goshala Road y Walji Ladha Road. Me encargé de memorizar estos nombres de calles. Poco a poco, este se convirtió en un juego que jugaría para desafiarme a mí mismo para recordar estos nombres de calles. Funcionó como un encanto, y con el tiempo, había memorizado todos los nombres de las calles a lo largo de la ruta del autobús escolar. Si bien este juego me ayudó a aprender sobre la geografía del suburbio, también me hizo darme cuenta de que mi suburbio bien planificado, que los constructores han estado declarando como el ‘Príncipe de los Suburbios’ por un tiempo, estaba muy por delante de su tiempo, y fue un verdadero ejemplo de un suburbio bien planado y amigable para los residentes. Recuerdo jactarse de amigos de otros suburbios de que nunca se perderían [in the pre-Google Maps era] Aquí, y de alguna manera encontraría su camino a la estación de ferrocarril, gracias a esta red de carreteras de cuadrícula.

Cuando digo bien planeado, mi investigación me lleva al libro de Meher Marfatia basado en su columna Once Upon A City en el domingo a medio día. Aquí, calles [including the ones I mentioned in the previous para] Corre en ángulo recto entre sí desde la estación de ferrocarril hasta el cruce Panch Rasta. Esta fue la visión de Jhavebhai Shah, un zamindar que poseía acres de tierra en esta área. En 1922, había encargado a la firma de arquitectura Crown & Carter que diseñara este suburbio y su previsión llevó a darnos un brillante ejemplo de planificación callejera del tipo más inspirado.

Su proximidad al límite del Parque Nacional Sanjay Gandhi es una bendición, con su cubierta verde verde que se derrama sobre todo el suburbio. Hasta la fecha, las temperaturas aquí son un par de grados más bajos que el resto de la ciudad y los suburbios. Pero el cambio está en el aire. En realidad, lo ha sido por un tiempo.

Lo que esos pancartas festivos también se ven son los tocones de innumerables árboles pirateados y senderos destruidos, a menudo víctimas de constructores y desarrolladores codiciosos que se han apoderado del paisaje urbano del suburbio a un ritmo sorprendentemente rápido. El bloqueo fue cuando recuerdo haber desaparecido una cantidad sustancial de cobertura verde, así como el desvanecimiento de los edificios residenciales de los años 1930, 40 y 50. Muchos incluían aquellos edificios que alineaban la ruta en mi viaje en autobús escolar. Hoy se han ido, y en su lugar, se encuentran las monstruosidades de vidrio y mármol. Bolran los rayos solares para llegar al suelo; Las pavimentos ahora son rampas para que los autos caros se muevan de las entradas, y los árboles se han picado sin pensar, incluso si sus ramas cepillan los límites de las paredes de la prisión de estas torres. Es una vista triste cada vez que paso por estas calles. La ironía no se pierde cuando noto cuántos de estos nuevos disruptores suburbanos han bautizado estas residencias exclusivas con nombres que aluden a las especies de árboles y las vistas verdes.

Mientras escribo esta columna, temo que otro JCB o dos se dirigen Mulundio-Ward para establecer otro proyecto de vivienda. También puedo esperar muchos anuncios en esta temporada festiva, cortejando más para pasar a estos municipios ‘arbolados’. Es solo cuestión de tiempo antes de que se complete la gentrificación. Y la portada verde, perdida para siempre.

El Chhaja ha dado paso a Sundeck.

