Interrogado durante 4 horas por el caso Erika Carlina, DJ Panda guardó silencio y huyó a Alphard

Jacarta – DJ Giovanni Surya Saputra también conocido como DJ Panda no dio ninguna explicación tras ser interrogado sobre el informe del artista Erika Carlina.

De hecho, DJ Panda guardó silencio y se escapó tan pronto como salió de la sala de examen. DJ Panda fue visto saliendo del edificio del investigador alrededor de las 17.22 WIB.

Con cara seria, bajó rápidamente las escaleras acompañado por su abogado, Michael Sugijanto. Mientras tanto, el DJ se limitó a sonreír levemente sin que una palabra saliera de sus labios.

«Sólo mi abogado», dijo DJ Panda.

Luego corrió hacia móvil Lo esperaba un Toyota Alphard negro con matrícula L 1988 IP. Después de eso, el coche de DJ Panda se fue inmediatamente.

Anteriormente se informó que DJ Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda respondió a una citación relacionada con un informe de la artista Erika Carlina. Fue interrogado como testigo denunciado.

El interesado llegó alrededor de las 13.20 horas. DJ Panda estuvo acompañado de su abogado en su visita a la Sede Policía Metro Jaya. DJ Panda admitió que estaba preparado para afrontar el examen de hoy.

«Sí, acéptalo», dijo el miércoles 15 de octubre de 2025.

Para su información, la artista Erika Carlina denunció ante la policía la presunta amenaza. Así lo confirmó el jefe de la Subdirección de Jóvenes, Niños y Mujeres de la Dirección General de Investigación Criminal de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Iskandarsyah.

«Sí (Erika hizo un informe a la policía de Metro Jaya)», dijo el jueves 24 de julio de 2025.

El informe se hizo la semana pasada. Hoy, Erika también visitó la sede de la policía de Metro Jaya para aclarar su informe.

«La semana pasada el informe fue que la víctima se sintió amenazada por alguien», dijo.