Intérpretes de los American Music Awards 2026: Katseye, Sombr, Keith Urban

Katseye, Sombr, Hootie & the Blowfish, Keith Urban, Maluma, Riley Green, Teddy Swims y Twenty One Pilots actuarán en los American Music Awards, que se transmitirán en vivo el Memorial Day, el lunes 25 de mayo de 2026, desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, a las 8 p.m. ET/ 5 p.m. PT por CBS y Paramount+, anunciaron CBS y Dick Clark Productions el jueves. Queen Latifah será la anfitriona.

El mes pasado se anunciaron las nominaciones para la 52ª edición de los American Music Awards. Taylor Swift lidera con ocho nominaciones, seguida de Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter y SOMBR con siete cada una. La votación de los fans ya está abierta a través de VoteAMAs.com y el perfil de Instagram @AMAs en todas las categorías de premios. La votación cierra el viernes 8 de mayo de 2026 a las 11:59:59 a.m. PT, con la excepción de Canción social del año y Gira del año, que permanecerán abiertas durante los primeros 30 minutos de la transmisión de los AMA.

Katseye, nominados por primera vez a los AMA, traerá el estreno televisivo de su nuevo sencillo «Pinky Up», mientras que Teddy Swims interpretará su nuevo sencillo «Mr. Know It All».

Treinta años después de ganar el American Music Award como Artista Nuevo Pop/Rock, Hootie & the Blowfish regresarán al escenario de los AMA para interpretar algunos de los éxitos que les valieron ese trofeo en 1996.

Maluma regresará al escenario de los AMA con la interpretación de una canción de su último proyecto “Loco x Volver”, que se lanzará el 15 de mayo, y Riley Green hará su debut en los AMA.

Keith Urban interpretará una canción de su próximo álbum “Yacht Rock”, Flow State, que se lanzará el 12 de junio, y Twenty One Pilots interpretará el tema favorito de los fanáticos, “Drag Path”.

En las próximas semanas se anunciarán detalles adicionales, incluidos más artistas, presentadores y homenajeados especiales para la 52.ª AMA.

Este Día de los Caídos, los American Music Awards se enorgullecen de destacar a los héroes de nuestra nación y ayudar a amplificar el trabajo vital que se realiza en apoyo de la comunidad de veteranos, honrando el duradero espíritu de servicio en asociación con las principales organizaciones militares y de servicios para veteranos: Blue Star Families, Bob Woodruff Foundation, Congressional Medal of Honor Society, Easy Day Foundation, Fisher House Foundation, Gary Sinise Foundation, Invictus Games Foundation, Iraq and Afghan Veterans of America, Semper Fi & America’s Fund, Team Rubicon y el OSU. Para obtener más información, visite TheAMAs.com/Salute.