Internet Invitational deja a Paige Spiranac llorando

Barstool Sports fue el anfitrión del Internet por invitación hace semanas, pero ha estado en los titulares desde entonces. El torneo muy exitosoProducido y presentado por Barstool Sports, reunió a 48 de los creadores de contenido de golf más populares. Se enfrentaron al estilo de la Ryder-Cup en busca del premio de un millón de dólares. En equipos de 3, todo se reducía a algunos de los mejores jugadores. Todo con la esperanza de conseguir la victoria, cueste lo que cueste.

Los fanáticos han analizado exhaustivamente el Internet Invitational desde su lanzamiento. Incluyendo un momento crucial en el que Paige Spiranac parece estar haciendo trampa. Aunque luego lo niega, los fanáticos quedan divididos por el incidente. Desde entonces, Spiranac ha guardado silencio en las redes sociales en respuesta a la reacción.

Spiranac atrapado haciendo trampa

Después de que su compañero de equipo “Big Mo” Malosi Togisala disparó a la festuca, se ve a Spiranac ajustando la hierba alta frente a su lie. Una violación directa de las reglas en el golf profesional. Junto a Spiranac y Toglisala estaba su compañero de equipo Frankie Borelli, copresentador del podcast “Fore-Play”. Borelli luego defendió a Spiranacindicando,

«No creo en absoluto que estuviera intentando hacer algo específico para ayudarnos a ganar. Hay tantas cámaras por ahí. Ha estado en esto durante tanto tiempo».

«Si crees que algo que ella había hecho viola algún tipo de infracción de las reglas, entonces, no sé, a la gente se le permite tener su propia opinión. ¿Creo que ella estaba tratando de mejorar la mentira? No. También creo que las imágenes probablemente no se ven de la mejor manera».

Cuando lo confrontaron durante el Internet Invitational, Spiranac comenzó diciendo: «No sabía que no podías hacer eso». Luego comenzó a llorar por la acusación.

Antes del lanzamiento del episodio final, Spiranic fijado«Hay cosas más importantes que querer agradar, pero quiero agradar. Y quiero encajar, y durante gran parte de mi vida he intentado encontrar lugares donde pueda encajar».

Más tarde, Spiranac tomó redes socialesescribiendo: «Perdón por ser emo anoche, pero gracias de nuevo por todos los mensajes súper amables… Guardaré mi profundo[,] Oscuras inseguridades para terapia la próxima vez jajaja”.

Para empeorar las cosas, antes de este disparo, Spiranac chirrió a su competidor. Mientras competía contra el trío de Brad Dalke, el fallecido Cody «Carne» Franke, y el comediante Francis Ellis, Spiranac hizo un comentario sobre su estilo de juego. Después de que se le negara un putt corto, Spiranac comentó la decisión. Ella dijo: «Eso es una locura», y luego agregó algo como «eso simplemente demuestra que nunca has jugado golf competitivo».

Internet por invitación

Tras la publicación de las imágenes de la controvertida toma, Spiranac ha guardado silencio en una cuenta de redes sociales que de otro modo estaría activa.

Afortunadamente, al final del día, el disparo no importó. Brad Dalke, el difunto Cody «carne de res» Franke y el comediante y miembro de Barstool, Francis Ellis ganó el fantástico premio de 1 millón de dólares.

A la luz de la popularidad del Internet Invitational, Dave Portnoy ya tiene grandes planes para el futuro. Siguiendo el Aparición de Caitlin Clark en el Annika junto al Controversia de Kai TrumpPortnoy y compañía ya han asegurado su sí al evento del próximo año. Aunque no está seguro de la validez de esas declaraciones, Portnoy espera con ansias el Internet Invitational de 2026, con la esperanza de aumentar la bolsa de 1 millón de dólares a potencialmente $10 millones.