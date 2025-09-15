Internet animal ha comenzado

Glasgow, Viva – Los científicos usan dispositivos digitales interactivos para cambiar la comunicación animal. Este es un esfuerzo para darse cuenta ‘Internet animales con videocamas para loro Y perro.

Ilyena Hirskyj-Douglas, profesora e investigadora de la Universidad de Glasgow, Escocia, dirige un grupo de interacción animal (ACI) y ha desarrollado una interfaz que permite llamadas de larga distancia para mascotas, así como sistemas de enriquecimiento interactivo para animales zoológicos como monkeys y giraffes.

Muchos animales que mantenemos a menudo son criaturas que son naturalmente muy sociales, pero no se mantienen en grupos como el cautiverio, ya que se forman naturalmente en la naturaleza o tienen el mismo nivel de interacción social, como se cita en el sitio. Ruso hoyLunes 15 de septiembre de 2025.

Hirskyj-Douglas comenzó su investigación haciendo un teléfono para su perro, Zach, para poder comunicarse con él cuando se fue. Este teléfono le permite al perro sacudir la pelota con un acelerómetro, lo que da una señal al sistema para realizar llamadas de video en la pantalla más cercana.

Uno de ellos puede llamar al otro y levantarlo o ignorar la llamada. Zach a menudo lo llamaba, las videollamadas pronto se convirtieron en una rutina, dijo.

Desde entonces, Hirskyj-Douglas y su equipo desarrollaron videollamadas para que los loros socialicen. Las aves están entrenadas para usar sus lenguas en la pantalla táctil de la tableta, lo que les permite conectarse con otros loros en un tipo de sistema de reproducción y citas.

«Planeamos ir más allá de las videollamadas y realmente permitir que los animales hagan varias cosas de manera interactiva. Construir ‘Internet animal«Lo efectivo, debemos desarrollar tecnología de especie especial para satisfacer sus necesidades, dándoles herramientas que estén de acuerdo con sus habilidades», dijo Hirskyj-Douglas.

Baidu, un operador líder del motor de búsqueda de China, propuso una patente en mayo de 2025 para la tecnología de IA que traduce los sonidos animales en lenguaje humano. Este sistema puede permitir una «comunicación y comprensión emocional más profunda entre animales y humanos», dijo la declaración de Baidu en el documento de patentes.