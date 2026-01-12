Internautas atacan el IG de Aliando Syarief por el tema viral del Grooming infantil

Jacarta -Isu aseo infantil Actualmente es un tema candente de discusión en las redes sociales. Esto comenzó con la viralidad de un libro titulado Broken Strings escrito por Aurelie Moeremans.

El libro recoge el recorrido vital de Aurelie Moeremans desde la adolescencia hasta la edad adulta, que atraviesa muchos obstáculos. ¡Vamos, desplázate más!

Sin dudarlo, Aurelie Moeremans también reveló la historia de su historia de amor cuando era joven con un hombre que le doblaba la edad. Escribió sobre cómo su vida era muy triste y que a menudo se sentía herido psicológicamente.

¿Qué es la preparación infantil?

La captación de niños es un acto de manipulación llevado a cabo por un adulto o determinada parte para generar cercanía emocional con un menor con el objetivo de explotarlo, especialmente sexual.

El perpetrador suele comenzar con un enfoque aparentemente amistoso, brindándole atención, obsequios o apoyo emocional para que el niño se sienta seguro y confiable.

Este proceso se realiza por etapas, tanto de forma directa como a través de medios digitales como redes sociales y juegos online. En muchos casos, los perpetradores también intentan mantener a los niños alejados de sus padres o de su entorno cercano.

La captación de niños es una forma grave de delito que puede tener un impacto duradero en la condición psicológica de la víctima.

En medio del tema viral del cuidado infantil, la atención de los internautas también se centra en la figura de Aliando Syarief.

Se sabe que el actor, nacido en 1996, que actualmente tiene 28 años, está saliendo con una actriz llamada Richelle Skornicki. Los dos tienen 13 años de diferencia, mientras que Richelle Skornicki tenía 16 cuando anunciaron su relación al público.

Esto luego se convirtió en el centro de atención porque se consideraba que Richelle Skornicki era demasiado joven para salir con Aliando Syarief.

Tras el tema viral del cuidado infantil, muchos internautas volvieron a animar la columna de comentarios de Aliando Syarief. No pocas personas mencionaron el tema de la preparación infantil e incluso criticaron a Aliando Syarief por salir con niñas menores de edad.

«¡¡Atención infantil!!… recordado de nuevo por el caso que ahora se está volviendo viral, debería ser una lección para las mujeres. ¡No salgas con alguien que en realidad es para la mujer Om-Om! Por favor, el pueblo indonesio no debería normalizar las citas de menores con adultos», escribió un internauta en Instagram Aliando Syarief, citado el lunes 12 de enero de 2026.