International Feuring Oscar Race se calienta con ‘Belén’ de Argentina

La Academia de Artes y Ciencias de la Cinematográfica de Argentina ha seleccionado a la actriz-Helmer Dolores FonziEl drama inspirado en eventos «Belén» para representar al país en el Oscar y los goyas de España.

Actualmente compitiendo por el San Sebastián El principal honor del festival de cine, The Golden Shell, «Belén» recibió una ovación de pie de siete minutos en su estreno mundial lleno en el festival el 23 de septiembre.

La segunda salida como directora de Fonzi cuenta la apasionante historia de Julieta, una joven encarcelada después de sufrir un aborto espontáneo, y la Soledad Deza (retratada por la propia Fonzi), la valiente abogada que se atreve a luchar por la justicia en este caso profundamente controvertido y de alto nivel.

El verdadero Deza estaba en San Sebastián para el estreno mundial.

Producido por Amazon MGM Studios y K&S Films, el estudio nominado al Oscar detrás «Cuentos salvajes«Y el éxito global de Netflix» The Eternaut «,» Belén «se desarrolla en Tucumán, una de las provincias tradicionalmente conservadoras de Argentina, donde el juicio de Julieta surge como un punto de giro en la lucha por los derechos de las mujeres. Su caso, junto con otros como Belén, desempeñó un papel crucial en la configuración de las leyes del país en los derechos reproductivos. Ella fue referida a la que se refería a sus requisitos de secreto.

«Estas nominaciones no son solo un reconocimiento de nuestra película: son un homenaje a las voces que elegimos para centrarnos. Contamos una historia que era honesta, sin filtro y profundamente personal, y el hecho de que resonara tan ampliamente significa todo. Es un poderoso recordatorio de que cuando pones al público primero y honra el corazón de la narración local, el mundo escucha», dijo Javiera BalmacedaJefe de Originales Internacionales, Amazon MGM Studios, América Latina, Canadá y Australia.

Los otros contendientes para el Honor del Oscar fueron el drama familiar de Hernán Rosselli «Algo antiguo, algo nuevo, algo prestado», el thriller de Benjamín Ávila «La mujer en la línea» («La mujer de la fila») y la comedia de Mariano Cohn y Gastón Duprat «Homo argentum».

El thriller de suspenso de Cristian Tapia Marchiori «Gatillero» y «La mujer en la línea» y «Homo Argentum» estaban en disputa por representar a Argentina en los Goyas.

Esta es la segunda vez de Fonzi en San Sebastián con una película que dirigió. Su debut como director, «Blondi», producido por Santiago Mitre y La Unión de Los Ríos de Agustina Llambi Campbell, también tuvo su estreno mundial en el festival, que casualmente abrió esta edición con otra película producida por La Unión, Daniel Hendler «»27 noches. «

La lista de Oscar International se presentará el 16 de diciembre, mientras que los cinco nominados finales se anunciarán el 22 de enero.

El 98th Los Premios de la Academia tienen lugar el 15 de marzo de 2026, mientras que la Academia Española de España Goyas es el 28 de febrero del próximo año.